«Νέο θαλάσσιο “θηρίο” ανακαλύφθηκε από επιστήμονες - Ούτε οι επιστήμονες πίστευαν πως υπάρχει

Snapshot Νέα γενετική έρευνα δείχνει ότι οι φάλαινες με καμπούρα της Αραβικής Θάλασσας αποτελούν πιθανό τέταρτο υποείδος του είδους Megaptera novaeangliae.

Ο πληθυσμός της Αραβικής Θάλασσας παρουσιάζει ιδιαίτερη γενετική διαφοροποίηση και τη χαμηλότερη γενετική ποικιλότητα μεταξύ των πληθυσμών φαλαινών με καμπούρα παγκοσμίως.

Οι φάλαινες αυτές δεν πραγματοποιούν εποχικές μεταναστεύσεις, παραμένουν σε υποτροπικά νερά όλο το χρόνο και έχουν ξεχωριστό αναπαραγωγικό κύκλο και τραγούδι.

Ο πληθυσμός απειλείται με εξαφάνιση λόγω αλιευτικών εργαλείων, συγκρούσεων με πλοία, θορύβου, ρύπανσης, ασθενειών και κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα τροφής.

Τα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν την ανάγκη για πρακτικές προστασίας μέσω περιφερειακής συνεργασίας και διεθνών μηχανισμών για τη διατήρηση του πληθυσμού και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Snapshot powered by AI

Ένα άγνωστο μέχρι σήμερα γενετικό «κεφάλαιο» της ζωής στις θάλασσες αποκάλυψαν οι επιστήμονες, καθώς νέα γενετική έρευνα δείχνει ότι οι φάλαινες με καμπούρα της Αραβικής Θάλασσας μπορεί να αποτελούν ένα τέταρτο υποείδος του είδους.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Marine Science, είναι αποτέλεσμα 25 ετών έρευνας για τις φάλαινες στο Ομάν, υπό την καθοδήγηση της Wildlife Conservation Society και σε στενή συνεργασία με την Environment Society of Oman (ESO).

Οι ερευνητές συνέκριναν γενετικά δείγματα από φάλαινες με καμπούρα της Αραβικής Θάλασσας με πληθυσμούς από όλους τους ωκεανούς του πλανήτη. Συνολικά, εξετάστηκε το μιτοχονδριακό DNA 2.285 φαλαινών.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ. Rita Amaral, δήλωσε ότι οι φάλαινες με καμπούρα της Αραβικής Θάλασσας αποτελούσαν εδώ και χρόνια ένα «αίνιγμα» για την επιστημονική κοινότητα, καθώς η οικολογία τους διαφέρει σημαντικά από εκείνη οποιουδήποτε άλλου γνωστού πληθυσμού.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι φάλαινες με καμπούρα της Αραβικής Θάλασσας ακολούθησαν τη δική τους εξελικτική πορεία για δεκάδες χιλιάδες χρόνια και υποστηρίζουν την αναγνώρισή τους ως ξεχωριστού υποείδους», ανέφερε.

Η γενετική ανάλυση έδειξε ότι ο πληθυσμός της Αραβικής Θάλασσας είναι ιδιαίτερα διαφορετικός από τις φάλαινες του Βόρειου Ατλαντικού, του Βόρειου Ειρηνικού και του Νοτίου Ημισφαιρίου.

Παράλληλα, παρουσίασε τη χαμηλότερη γενετική ποικιλότητα μεταξύ των περιοχών των ωκεανών που εξετάστηκαν.

Τα ευρήματα ενισχύουν την πιθανότητα να αναγνωριστεί ο πληθυσμός της Αραβικής Θάλασσας ως Megaptera novaeangliae indica.

Μια φάλαινα που δεν μεταναστεύει όπως οι άλλες

Οι φάλαινες με καμπούρα της Αραβικής Θάλασσας παρουσιάζουν μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη συμπεριφορά. Σε αντίθεση με άλλους πληθυσμούς του είδους, δεν πραγματοποιούν μεγάλες εποχικές μεταναστεύσεις μεταξύ περιοχών τροφοληψίας και τροπικών περιοχών αναπαραγωγής.

Παραμένουν όλο τον χρόνο σε υποτροπικά νερά, ακολουθούν κύκλο αναπαραγωγής του Βόρειου Ημισφαιρίου και διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που έχει καταγραφεί μόνο στην Αραβική Θάλασσα.

Οι γενετικές αναλύσεις εκτιμούν ότι οι γενεαλογικές γραμμές των φαλαινών της Αραβικής Θάλασσας διαχωρίστηκαν από άλλους πληθυσμούς πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια, με τις εκτιμώμενες χρονικές περιόδους διαφοροποίησης να κυμαίνονται από περίπου 43.000 έως 113.000 χρόνια.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης αρχαίο DNA από το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή του είδους Megaptera indica το 1883. Πρόκειται για φάλαινα που είχε συλλεχθεί κοντά στη Βασόρα του Ιράκ και τα υπολείμματά της φυλάσσονται σήμερα στο Muséum National d’Histoire Naturelle στο Παρίσι.

Η ανάλυση επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για φάλαινα με καμπούρα και έδειξε ότι ήταν στενά συγγενική με τις σύγχρονες φάλαινες με καμπούρα της Αραβικής Θάλασσας.

Η Suaad Al Harthi, εκτελεστική διευθύντρια της Environment Society of Oman και μία από τις συγγραφείς της μελέτης, δήλωσε ότι τα ευρήματα βασίζονται σε περισσότερα από 25 χρόνια συστηματικής έρευνας στο Ομάν.

Όπως ανέφερε, η έρευνα ξεκίνησε με μικρές βάρκες, από τις οποίες οι επιστήμονες φωτογράφιζαν μεμονωμένες φάλαινες και συνέλεγαν μικροσκοπικά δείγματα ιστών. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα επεκτάθηκε με δορυφορική παρακολούθηση, ακουστική καταγραφή, ελέγχους της υγείας των ζώων και άλλες τεχνικές.

Απειλείται με εξαφάνιση

Η ιδιαίτερη γενετική κατάσταση του πληθυσμού τον καθιστά ακόμη πιο ευάλωτο. Οι φάλαινες με καμπούρα της Αραβικής Θάλασσας αντιμετωπίζουν απειλές από την παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία, τις συγκρούσεις με πλοία, τον υποθαλάσσιο θόρυβο και τη ρύπανση, καθώς και από φυσικούς παράγοντες όπως οι ασθένειες.

Παράλληλα, η κλιματική αλλαγή αποτελεί επιπλέον κίνδυνο. Οι μουσώνες και η άνοδος θρεπτικών υδάτων από τα βαθύτερα στρώματα της θάλασσας επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα της τροφής τους, όπως οι σαρδέλες.

Ο πληθυσμός είναι μικρός και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι χωρίς παρεμβάσεις προστασίας κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Η Aida Al Jabri από την Environment Authority του Ομάν δήλωσε ότι η συνεχώς αυξανόμενη έρευνα για τις φάλαινες της Αραβικής Θάλασσας έχει προσφέρει στη χώρα σαφέστερη εικόνα τόσο για τη σημασία του πληθυσμού όσο και για τις πιέσεις που αντιμετωπίζει.

Τα επιστημονικά δεδομένα, όπως ανέφερε, βοηθούν πλέον στη μετάβαση από την επιστημονική καταγραφή σε πρακτικές δράσεις προστασίας, μεταξύ άλλων μέσω της περιφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας και των προσπαθειών του Ομάν για μεγαλύτερη προστασία σημαντικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω διεθνών μηχανισμών, όπως οι Περιοχές Ιδιαίτερης Περιβαλλοντικής Προστασίας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.