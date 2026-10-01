Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μετά από μήνυση TikToker οι δύο αστυνομικοί που τον καταδίωξαν

Snapshot Δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν μετά από μήνυση του TikToker που καταγγέλλει βίαιη επίθεση και φθορά του αυτοκινήτου του στη Θεσσαλονίκη.

Η καταδίωξη ξεκίνησε από τα διόδια της Ανάληψης, με τους αστυνομικούς να ισχυρίζονται ότι ο οδηγός δεν σταμάτησε και κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Ο TikToker και ο δικηγόρος του υποστηρίζουν ότι οι αστυνομικοί έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου με λοστό και στη συνέχεια υπέβαλαν ψευδή μήνυση εναντίον του.

Ο συνεπιβάτης του TikToker τραυματίστηκε επίσης και υπέβαλε μήνυση κατά των αστυνομικών.

Υπάρχει βίντεο που δείχνει τους ίδιους αστυνομικούς να πραγματοποιούν παρόμοια βίαιη επίθεση σε άλλο όχημα την προηγούμενη ημέρα στην ίδια περιοχή. Snapshot powered by AI

Εξελίξεις σημειώνονται γύρω από την υπόθεση του TikToker, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο TikToker υπέβαλε μήνυση κατά των δύο αστυνομικών, όπως αναφέρει το thestival.gr, που τον καταδίωξαν ενώ ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να παρουσιαστούν ενώπιόν του τόσο ο TikToker όσο και οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στο περιστατικό. Έτσι λοιπόν οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν, ενώ για την υπόθεση αναμένεται να διενεργηθεί και Διοικητική Εξέταση.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έγινε γνωστή όταν ο TikToker ανήρτησε βίντεο με το σπασμένο αυτοκίνητό του και τον ίδιο να καταγγέλλει ότι αστυνομικοί που τον ακολούθησαν με συμβατικό όχημα του έσπασαν τα τζάμια με λοστό και τον τρομοκράτησαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Λαγκαδά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η καταδίωξη ξεκίνησε από τα διόδια της Ανάληψης, όταν περιπολούντες αστυνομικοί, στο πλαίσιο ελέγχων για διακίνηση παράτυπων μεταναστών, εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, το οποίο δεν συμμορφώθηκε στα σήματα που του έκαναν για να σταματήσει. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές ισχυρίζονται ότι ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και, στην προσπάθειά του να ξεφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Όσον αφορά τις φθορές στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά, καθώς ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο όχημά του.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του TikToker

Την εκδοχή του TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» που συνελήφθη μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο δικηγόρος του, Όθωνας Παπαδόπουλος, σε ανακοίνωσή του λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

Σήμερα (σ.σ. την Τετάρτη) το μεσημέρι κλήθηκα από τον γνωστό ΤίκΤόκερ «ΤΕΟ» να μεταβώ σε περιοχή της οδού Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη, όπου, όπως μου κατήγγειλε, είχε δεχθεί επίθεση από αστυνομικούς που του προκάλεσαν ζημίες στο αυτοκίνητό του.

Μετέβην άμεσα στο σημείο όπου διαπίστωσα τα εξής : Δύο αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών είχαν θεωρήσει ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν αλλοδαποί και είχαν πραγματοποιήσει επίθεση με ειδικό όργανο θραύσης κρυστάλλων, με το οποίο είχαν επιτεθεί αιφνιδιαστικά από πίσω και είχαν σπάσει τα τζάμια του αυτοκινήτου προκαλώντας σοβαρές ζημίες.

Στην συνέχεια παραδέχτηκαν ότι είχαν κάνει λάθος και ζήτησαν συγγνώμη. Όταν όμως ο ΤικΤόκερ ζήτησε να πάνε όλοι μαζί στο Τμήμα για να καταγραφεί το περιστατικό και στην συνέχεια εκδήλωσε την επιθυμία να υποβάλλει μήνυση για την φθορά της ιδιοκτησίας του, τότε οι δράστες, για να αποφύγουν τις συνέπειες της πράξης τους, του υπέβαλαν ψεύτικη μήνυση για δήθεν «απείθεια», «βία κατά υπαλλήλων» και «επικίνδυνη οδήγηση» και διενήργησαν σύλληψη, πέντε ώρες μετά το συμβάν στο Αστυνομικό Τμήμα, και όχι επί τόπου στο σημείο, όπως θα συνέβαινε εάν πράγματι είχαν συμβεί όλα όσα του αποδίδουν.

Με τον τρόπο αυτό, ο «Τεό» συνελήφθη στα πλαίσια αυτοφώρου για πράξεις που ποτέ δεν τέλεσε. Ειδοποιήθηκα και μετέβην στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου καταθέσαμε μήνυση κατά των δύο αστυνομικών για έξι, συνολικά, ποινικά αδικήματα και συγκεκριμένα για : 1) φθορά ξένης ιδιοκτησίας, 2) απειλή, 3) επικίνδυνη σωματική βλάβη (από τραυματισμό που προκλήθηκε στον «Τεό» από τα θραύσματα των τζαμιών), 4) παράβαση καθήκοντος, 5) ψευδή καταμήνυση και 6) ψευδή κατάθεση.

Ως αποτέλεσμα της μηνύσεώς μας οι δύο αστυνομικοί ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ και ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Πρίν από μία ώρα περίπου εμφανίστηκαν σε σε διάφορα σάιτ δημοσιεύματα που παρουσιάζουν μία τελείως διαφορετική εκδοχή για το συμβάν, εκδοχή που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα επικαλούνται ανώνυμες «αστυνομικές πηγές». Για την διασπορά ψευδών ειδήσεων θα ασκηθούν αγωγές, ενώ θα αιτηθούμε από τους υπαίτιους να κατονομάσουν τις πηγές τους και θα επανέλθουμε με νέα σειρά μηνύσεων και αγωγών κατά των συγκεκριμένων «πηγών», για συκοφαντική δυσφήμηση και όποιες άλλες πράξεις προκύψουν.

Τραυματισμό από την βίαιη επίθεση των αστυνομικών υπέστη και ο συνεπιβάτης του αυτοκινήτου, ο οποίος επίσης υπέβαλε μήνυση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο διαδίκτυο έχει αναρτηθεί τις τελευταίες ώρες βίντεο στο οποίο έχουν καταγραφεί οι ίδιοι αστυνομικοί να πραγματοποιούν και άλλη βίαιη επίθεση σε άλλο αυτοκίνητο, την προηγούμενη ημέρα, στην ίδια περιοχή, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, δηλ. σπάζοντας τα τζάμια με ειδικό όργανο θραύσης κρυστάλλων. Θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένας πολίτης δεν θα αντιμετωπίσει ξανά τέτοια βίαιη, αυθαίρετη και παράνομη συμπεριφορά.