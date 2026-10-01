Σύννεφα στον γάμο Απόστολου Λύτρα - Δώρας Παπαδοπούλου - Φήμες χωρισμού έναν χρόνο μετά

Ο Απόστολος Λύτρας και η Δώρα Παπαδοπούλου έχουν χωρίσει περίπου έναν μετά τον γάμο του

Newsroom

Σύννεφα στον γάμο Απόστολου Λύτρα - Δώρας Παπαδοπούλου - Φήμες χωρισμού έναν χρόνο μετά
LIFESTYLE
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  • Η Δώρα Παπαδοπούλου έχει αφαιρέσει τον Απόστολο Λύτρα από τους λογαριασμούς της στα social media.
  • Οι κοινές φωτογραφίες των δύο έχουν εξαφανιστεί από τα προφίλ τους στα social media.
  • Κανένας από τους δύο δεν έχει δηλώσει επίσημα για την κατάσταση της σχέσης τους.
  • Παραμένει ασαφές αν ο χωρισμός είναι οριστικός ή προσωρινός.
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Αίσθηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η πληροφορία πως ο Απόστολος Λύτρας και η Δώρα Παπαδοπούλου δεν είναι πλέον μαζί, περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο τους.

Σύμφωνα με την Espresso η Δώρα Παπαδοπούλου φαίνεται πως έχει προχωρήσει σε μια σειρά από κινήσεις που ενισχύουν τις φήμες περί χωρισμού. Συγκεκριμένα, φέρεται να έχει αφαιρέσει τον γνωστό δικηγόρο από τους λογαριασμούς της στα social media, ενώ από τα προφίλ και των δύο έχουν πλέον απουσιάσει οι κοινές τους φωτογραφίες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, κανείς από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει στη μεταξύ τους σχέση. Έτσι, παραμένει ασαφές αν πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο στον γάμο τους ή αν έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν οριστικά διαφορετικούς δρόμους.

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