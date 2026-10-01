Άνω Λιόσια: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ολύμπου λόγω πρόσκρουσης φορτηγού

Διακοπή κυκλοφορίας σημειώθηκε στην οδό Ολύμπου στα Άνω Λιόσια λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Άνω Λιόσια: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ολύμπου λόγω πρόσκρουσης φορτηγού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η διακοπή αφορά το τμήμα από τη συμβολή της οδού Ολύμπου με την οδό Βεροίας.
  • Η κατάσταση προκάλεσε προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στην περιοχή.
  • Οι Αρχές βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση του προβλήματος.
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Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου στην οδό Ολύμπου, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η κυκλοφορία διακόπηκε λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ.

Η διακοπή αφορά το τμήμα της οδού Ολύμπου από τη συμβολή της με την οδό Βεροίας, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στην περιοχή.

Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται στο σημείο και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση του προβλήματος.

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