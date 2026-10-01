«Να χτυπάτε τις γυναίκες σας αν δεν σας υπακούν»: Σάλος με ισλαμιστή δάσκαλο στο Λονδίνο

Snapshot Ο Γιασίν Μούνιε στο Hackney Islamic Community Centre στο Λονδίνο προτρέπει τους άνδρες να χτυπούν τις γυναίκες τους αν δεν υπακούν.

Στις διαλέξεις του, θεωρεί αμαρτία την άρνηση της γυναίκας σε ερωτική επαφή και υποστηρίζει τη σωματική πειθαρχία και την εγκατάλειψη της γυναίκας ως τιμωρία.

Άλλοι ομιλητές του κέντρου, όπως ο Αμπού Σαάντ Μοχάμεντ Αλ-Ιρακί, υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες πρέπει να υπηρετούν τους συζύγους τους ακόμα και αν εκείνοι τις κακομεταχειρίζονται.

Η οργάνωση National Secular Society κατήγγειλε το κέντρο στην Charity Commission λόγω των απόψεων που προωθούν τη βία κατά των γυναικών και είναι ασύμβατες με το καθεστώς φιλανθρωπικού οργανισμού.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει δημόσιο σάλο και έρευνα για το περιεχόμενο των κηρυγμάτων του τζαμιού. Snapshot powered by AI

Ένα τζαμί στο Λονδίνο βρίσκεται αντιμέτωπο με έρευνα, καθώς δημοσίευσε κηρύγματα στα οποία ενθαρρύνονται οι άνδρες να «πειθαρχούν» τις συζύγους τους, ακόμη και χτυπώντας τες, όταν εκείνες δεν υπακούν.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο κανάλι του Hackney Islamic Community Centre στο YouTube περιλαμβάνουν ομιλίες στις οποίες υποστηρίζεται ότι οι γυναίκες οφείλουν να υπακούν στους συζύγους τους, μεταξύ άλλων και όταν εκείνοι ζητούν ερωτική επαφή.

Σε μία από τις διαλέξεις, ο Γιασίν Μούνιε, γνωστός ως «ustaadh» (δάσκαλος), αναφέρεται σε όσα το Ισλάμ αναγνωρίζει ως «μεγάλες αμαρτίες».

Ο ίδιος χαρακτηρίζει ως τέτοια αμαρτία «την ανυπακοή στον σύζυγο, την έξοδο από το σπίτι χωρίς την άδειά του και την ανυπακοή στον σύζυγο όταν την καλεί στο κρεβάτι, όταν την καλεί για ερωτική επαφή, όταν εκείνη λέει “όχι” χωρίς δικαιολογία».

Στη συνέχεια αναφέρει: «Να τη συμβουλεύετε και να την αποφεύγετε στο κρεβάτι, μην την αγγίζετε στο κρεβάτι – και να την πειθαρχείτε σωματικά επίσης, χτυπώντας την ελαφρά για να της δείξετε ποιος έχει τον έλεγχο».

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι, εάν η γυναίκα εξακολουθήσει να αρνείται, ο σύζυγος «δεν χρειάζεται πλέον να της παρέχει σπίτι».

«Εάν ένας άνθρωπος έχει πολλές συζύγους, τότε δεν χρειάζεται να μένει μαζί της· μπορεί να την εγκαταλείψει και να μείνει με την άλλη σύζυγο μέχρι να υπακούσει ξανά», αναφέρει.

Μισογυνικές απόψεις εκφράστηκαν και σε άλλες διαλέξεις του ίδιου κέντρου.

Σε ένα ακόμη βίντεο, ο λόγιος του τζαμιού Αμπού Σαάντ Μοχάμεντ Αλ-Ιρακί υποστηρίζει ότι μια γυναίκα θα πρέπει να υπηρετεί τον σύζυγό της ακόμη και αν εκείνος «της φέρεται άσχημα».

«Εάν δεν είναι καλός μαζί σου και σου φέρεται άσχημα, υπάρχει ένας τρόπος: φέρνεις την οικογένειά σου, μιλάς με την οικογένειά του, για να του δώσετε ένα μάθημα. Αλλά πρέπει να του δίνεις αυτό που δικαιούται, διαφορετικά δεν πρέπει να είσαι σύζυγός του», αναφέρει.

«Οι γυναίκες πιστεύουν στις μέρες μας, οι αδελφές μας πιστεύουν, ότι πρέπει να είσαι καλή μαζί του μόνο αν είναι καλός και εκείνος μαζί σου... δεν λειτουργεί έτσι».

Η οργάνωση National Secular Society (NSS) έχει καταγγείλει το κέντρο στην Charity Commission, προειδοποιώντας ότι οι συγκεκριμένες απόψεις που προβάλλονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ασύμβατες με το καθεστώς φιλανθρωπικού οργανισμού.

Η Μέγκαν Μάνσον, επικεφαλής εκστρατειών της NSS, χαρακτήρισε «ανησυχητικό» το γεγονός ότι το κέντρο έχει φιλοξενήσει «διαλέξεις που προωθούν τη βία κατά των γυναικών» και υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αρνηθούν τις απαιτήσεις των συζύγων τους.