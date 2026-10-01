Κοπάδι αγριογούρουνων στη λεωφόρο Θησέως στον Διόνυσο
Ένα κοπάδι αγριογούρουνων έκανε την εμφάνισή του νωρίς το πρωί της Πέμπτης στον Διόνυσο
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- Ένα κοπάδι αγριογούρουνων εμφανίστηκε στη λεωφόρο Θησέως στον Διόνυσο το πρωί της Πέμπτης.
- Τα ζώα κινούνταν πολύ κοντά στο οδόστρωμα και σχεδόν πάνω στον δρόμο.
- Η παρουσία των αγριογούρουνων προκάλεσε έκπληξη στους διερχόμενους οδηγούς.
Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης οι οδηγοί που κινούνταν στη λεωφόρο Θησέως, στον Διόνυσο.
Ένα κοπάδι αγριογούρουνων έκανε την εμφάνισή του στην περιοχή, με τα ζώα να κινούνται σε απόσταση αναπνοής από το οδόστρωμα και σχεδόν πάνω στον δρόμο.
Η παρουσία τους προκάλεσε την έκπληξη των διερχόμενων οδηγών, που αντίκρισαν τα αγριογούρουνα να κινούνται δίπλα στη λεωφόρο.
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