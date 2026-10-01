Κοπάδι αγριογούρουνων στη λεωφόρο Θησέως στον Διόνυσο

Snapshot Ένα κοπάδι αγριογούρουνων εμφανίστηκε στη λεωφόρο Θησέως στον Διόνυσο το πρωί της Πέμπτης.

Τα ζώα κινούνταν πολύ κοντά στο οδόστρωμα και σχεδόν πάνω στον δρόμο.

Η παρουσία των αγριογούρουνων προκάλεσε έκπληξη στους διερχόμενους οδηγούς. Snapshot powered by AI

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης οι οδηγοί που κινούνταν στη λεωφόρο Θησέως, στον Διόνυσο.

Ένα κοπάδι αγριογούρουνων έκανε την εμφάνισή του στην περιοχή, με τα ζώα να κινούνται σε απόσταση αναπνοής από το οδόστρωμα και σχεδόν πάνω στον δρόμο.

Η παρουσία τους προκάλεσε την έκπληξη των διερχόμενων οδηγών, που αντίκρισαν τα αγριογούρουνα να κινούνται δίπλα στη λεωφόρο.