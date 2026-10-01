Συνελήφθη ο TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Ο TikToker Τέο βασιλιάς Τζουντάσιαν συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταδίωξη που κατέληξε σε τροχαίο.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι αστυνομικοί έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του με λοστό, ενώ και οι δύο πλευρές υπέβαλαν μηνύσεις.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι οι αστυνομικοί έκαναν σήμα για να σταματήσει, αλλά ο Τέο ανέπτυξε ταχύτητα κατά τη διάρκεια περιπολίας για τον εντοπισμό διακινητών μεταναστών.

Ο Τέο κατηγορείται για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ο TikToker έχει υποβάλει μήνυση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και προτίθεται να καταθέσει μηνύσεις για ψυχική οδύνη. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη του γνωστού TikToker Τέο βασιλιά Τζουντάσιαν προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταδίωξη που κατέληξε σε τροχαίο. Ο ίδιος καταγγέλλει ότι αστυνομικοί έσπασαν με λοστό τα τζάμια του αυτοκινήτου του, ενώ μήνυση υπέβαλαν και οι δύο πλευρές.

Ο influencer δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok, δείχνοντας το όχημά του με σπασμένα τζάμια και υποστηρίζοντας ότι αστυνομικοί που επέβαιναν σε συμβατικό αυτοκίνητο τον καταδίωξαν χωρίς να του κάνουν σήμα ή να χρησιμοποιήσουν φάρο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε άλλο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλει, οι αστυνομικοί φόρεσαν γάντια και έσπασαν τα τζάμια του οχήματός του με λοστό, προκαλώντας του φόβο.

Διαφορετική είναι η εκδοχή που μεταφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πληροφορίες, η καταδίωξη ξεκίνησε στην είσοδο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Λαγκαδά, με κατεύθυνση προς το κέντρο.

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανήκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και πραγματοποιούσαν περιπολία για τον εντοπισμό διακινητών μεταναστών. Όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, έγινε σήμα στον οδηγό να σταματήσει, όμως εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα.

Μετά το περιστατικό, ο TikToker και οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου κατατέθηκαν μηνύσεις και από τις δύο πλευρές.

Ο Τέο βασιλιάς Τζουντάσιαν αντιμετωπίζει κατηγορίες για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Από την πλευρά του, υπέβαλε μήνυση σε βάρος των αστυνομικών για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναφέρει ότι προτίθεται να καταθέσει και μηνύσεις για ψυχική οδύνη.