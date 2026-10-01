Σε κλίμα «ερχόμαστε» η Χαριλάου Τρικούπη, μηνύματα με ψυχρό αίμα ακόμα και στο αίμα του ο Κυριάκος

Σκιάχτηκα! Πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά μου εκεί που είχα βυθιστεί σε σκέψη για ν’ απαντήσω στην κομψή ξένη επισκέπτρια με τα λευκά μαλλιά. Πασοκάρα; Τι έγινε ρε παιδιά; Έρχονται; Ζήτησα ένα λεπτό κατανόησης από την Κριστίν της ΕΚΤ, για να ξανατσεκάρω τα νούμερα. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να είναι τρίτο, η ΕΛΑΣ του Αλέξη δεύτερη και η ΝΔ του Κυριάκου πρώτη με διαφορά.

Έκανα και μερικές γρήγορες επαφές εδώ κι εκεί για το πασοκικό playmobil, μου εξήγησαν ότι είναι αποτέλεσμα AI που σκαρφίστηκαν συνεργάτες του Γερουλάνου για ν’ απαντήσουν στο Luben που έφαγε ένα κόλλημα με μια αναφορά του Παύλου στην σουξεδιάρικη κοπή πίτας πέρυσι.

Πάντως ειν’ αλήθεια πως η Χαριλάου Τρικούπη ζει σε κλίμα «Πασοκάρα» από την στιγμή που όλες οι δημοσκοπήσεις έδωσαν μισή με μία μονάδα πάνω μετά την ΔΕΘ. «Εμένα μ’ άρεσε» είπε με ειλικρίνεια για το playmobil ο τομεάρχης Δικαιοσύνης

Χρήστος Κακλαμάνης στην ΕΡΤNews. Με βλέμμα που άστραψε. Και ποια είμ’ εγώ να τους χαλάσω την χαρά; Περιμένω να δω σήμερα και τον Πρόεδρο Ανδρουλάκη σήμερα στην Βουλή. Πως βγαίνει όταν νιώθει ανεβασμένος;

Το άλλο trend είναι το «κακομοίρηδες» του Χάρη. Τρεντάρει παντού λέμε. Πας πχ στον κρεοπώλη ν’ αγοράσεις κοτόπουλο και ακούς διαλόγους του στυλ, «εσείς είστε με τους νοικοκύρηδες ή τους κακομοίρηδες»; Για κάποιο λόγο όλοι απαντούν με τους κακομοίρηδες, ακόμα κι αυτοί που αγοράζουν φιλέτο με 45 το κιλό. Αν κάνουν τέτοια και στους δημοσκόπους δεν θα πάει καλά μέχρι τις κάλπες.

Ξαναγυρνώ στην κομψή κυρία που περιμένει υπομονετικά τόση ώρα.

Έχει ενδοιασμούς να κατέβει ή όχι στις Προεδρικές στην Γαλλία επειδή λέει είναι 70 χρονών και ο ρόλος απαιτεί αντοχές. Τί λες χρυσή μου! Τα 70 είναι τα νέα 50 της δίνω χρησμό. Ελπίζω να με ακούσει.

Δύσκολα

Δεν με ακούν όλοι. Του τα ‘λεγα του Κυριάκου την άνοιξη που ακούμπαγε και το 32% στην εκτίμηση, να το τολμήσει, αλλά δεν το τόλμησε. Και τώρα να ‘ναι ξανά μπλεγμένος να εξηγεί στον κόσμο που έχει τρελαθεί στα βενζινάδικα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει κατεύθυνση «τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στενευμένα». Στοχευμένη θα είναι και η ψήφος στην κάλπη.

Με σεμνότητα

Αργεί και η επόμενη Σύνοδος Κορυφής. Εκεί θα παιχτεί το επόμενο πακέτο μέτρων. Θα είναι δυο βασανιστικές εβδομάδες αυτές. Έπρεπε και να μαλώσει υπουργούς και στελέχη που ξεσάλωσαν όταν έλειπε Αμερική. Αυτή την φορά, εκτός από το να ιδρώσουν την φανέλα, αναγκάστηκε να πει κι άλλα. στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα, σε αυτές τις συνθήκες, ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πειστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες» επισήμανε ο Πρωθυπουργός στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, αλλά και στους βουλευτές και τα στελέχη που βγαίνουν έξω. «Προέχει το ορατό κυβερνητικό έργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με υπερηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «το είπαμε και το κάνουμε» ήταν η οδηγία του Προέδρου της Κυβερνήσεως.

Της έκοψε τον βήχα

Ποιο εντυπωσιακό ήταν όμως το άλλο μήνυμα. Αυτό που απευθυνόταν σε εξ αίματος συνδεδεμένο μαζί του πρόσωπο, με κύρος ειν’ αλήθεια στην παράταξη και ευρύτερα, που όμως αυτή την στιγμή δεν παύει να είναι μια απλή βουλευτής. «Αλλά μέχρι τότε, βέβαια, είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές Βουλευτών και Υπουργών». Μπουμ. Ο κρότος ακούστηκε μέχρι τα Χανιά. Στο μεταξύ, προέχει το ορατό κυβερνητικό έργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «το είπαμε και το κάνουμε».

Προσλήψεις

Από τις παρουσιάσεις των υπουργών η πιο ζουμερή ήταν του διδύμου του υπουργείου Εσωτερικών Λιβάνιου και Χαραλαμπογιάννη

για τις προσλήψεις που 2027. Θα είναι συνολικά 20.870. Τακτικού προσωπικό και ένστολοι: ΕΣΥ, Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μεταφορές, Πανεπιστήμια, Δικαιοσύνης αλλά και ΑΑΔΕ. Δόθηκαν και στατιστικά με τις προσλήψεις από το 2020. Συνολικά έγιναν 152.626.

Ψηλά

Γενικώς μυρίζει εκλογές απ’ όπου κι αν το πιάσεις. Η κινητικότητα είναι μεγάλη, και οι βουλευτές και υπουργοί κάνουν τα κουμάντα τους. Την δυναμική που έχει στο δυτικό τομέα επιβεβαίωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

ο οποίος έκανε την πρώτη συγκέντρωση στο Περιστέρι. Η συγκέντρωση ήταν γκράντε. Ο Χρυσοχοΐδης, asset της κυβέρνησης σε πολύ δύσκολο τομέα, υποσχέθηκε να μην κάνει καμία έκπτωση σε θέματα ασφάλειας και στήριξε το συνολικό έργο. Γατούλα μου αγαπημένη μου σφύριξε ότι στον πίνακα με τις δημοφιλίες των υπουργών είναι πολύ πολύ ψηλά. Όχι όσο το δίδυμο Δένδιας-Πιερρακάκης αλλά αμέσως μετά. Ψηλά στην πρώτη πεντάδα.

Σας φιλώ

Η Πυθία