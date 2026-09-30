Οικογένεια Μαζωνάκη: « Δεν έχουμε δύναμη για λόγια, πονάμε για το παιδί μας»

Snapshot Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην υπόθεση και ενημερώνεται συνεχώς για την έρευνα και τις καταθέσεις.

Ο δικηγόρος της οικογένειας έχει προειδοποιήσει για νομική αντίδραση σε περίπτωση ψευδών ισχυρισμών σχετικά με την υπόθεση.

Η οικογένεια ευχαριστεί το κοινό για τη στήριξη και εκφράζει βαθιά οδύνη για την απώλεια του τραγουδιστή.

Διαψεύδεται ότι το μισθωμένο σπίτι στη Βούλα θα μετατραπεί σε χώρο αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή που βρίσκονται στο σπίτι θα αντιμετωπιστούν με αποφάσεις που θα ληφθούν στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Συντετριμμένη από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η οικογένεια του τραγουδιστή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που έχει συγκλονίσει όλη την χώρα.

Τα ερωτήματα παραμένουν πολλά, ενώ η οικογένεια ενημερώνεται συνεχώς για όσα προκύπτουν από την έρευνα και τις καταθέσεις. Οι συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τον δικηγόρο τους, Χαράλαμπο Λυκούδη, ο οποίος έχει καταστήσει σαφές ότι θα υπάρξει νομική αντίδραση σε περίπτωση που διατυπωθούν ψευδείς ισχυρισμοί για την υπόθεση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η οικογένεια θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα στον κόσμο που από την πρώτη στιγμή εκφράζει την αγάπη και τη συμπαράστασή του.

Το μήνυμα της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη

Μιλώντας μέσω του Star, οι άνθρωποι του τραγουδιστή εξέφρασαν τη βαθιά οδύνη τους για την απώλεια αλλά και την ευγνωμοσύνη τους για τη στήριξη που δέχονται.

«Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για το ενδιαφέρον. Είμαστε συντετριμμένοι. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, τα πάντα. Δεν υπάρχουν λόγια, τι να πούμε. Δεν έχουμε δύναμη για λόγια. Πονάμε για το παιδί μας, για τη λατρεία μας. Και συγκινούμαστε με την τεράστια αγάπη του κόσμου στον Γιώργο μας».

Τι θα γίνει με τα προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή

Την ίδια ώρα, διαψεύδεται η πληροφορία που είχε κυκλοφορήσει ότι το σπίτι στη Βούλα όπου διέμενε ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μπορούσε να μετατραπεί σε χώρο αφιερωμένο στη μνήμη του.

Το σπίτι δεν ανήκε στον τραγουδιστή, αλλά ήταν μισθωμένο. Στον χώρο, ωστόσο, βρίσκονται προσωπικά αντικείμενά του, για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις σε μεταγενέστερο χρόνο.

Διαβάστε επίσης