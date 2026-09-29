Μαζωνάκης: Η νοσηλεύτρια περιγράφει τις κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο -«Νομίζαμε ότι είχε φύγει καλά»

Snapshot Η νοσηλεύτρια περιέγραψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αρχικά λειτουργικός κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά η εικόνα του επιδεινώθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα.

Όταν εκδηλώθηκε το περιστατικό, προκλήθηκε πανικός στον χώρο και η γιατρός ενημέρωσε τον σύζυγό της ότι ο Μαζωνάκης δεν ήταν καλά.

Κανένας από τους γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενες να πιστεύουν ότι είχε φύγει καλά.

Οι νοσηλεύτριες ενημερώθηκαν για τη σοβαρότητα της κατάστασης μόνο μέσω ενημερωτικών ιστοσελίδων αρκετές ώρες αργότερα.

Η νοσηλεύτρια δεν είχε καταθέσει νωρίτερα επειδή δεν είχε κληθεί, ενώ η έλλειψη ρολογιού στον χώρο δυσχέραινε τον ακριβή προσδιορισμό των ωρών των γεγονότων. Snapshot powered by AI

Τις συνθήκες υπό τις οποίες βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά και την αντίδραση των εργαζομένων όταν εκδηλώθηκε το περιστατικό, περιέγραψε στην κατάθεσή της η 53χρονη νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται στον χώρο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Η νοσηλεύτρια ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπαινόβγαινε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, προκειμένου να συνδράμει τη γιατρό. Όπως είπε, τον επισκέφθηκε δύο φορές μέσα σε διάστημα μισής ώρας, μαζί με μία ακόμη νοσηλεύτρια, για να τον βοηθήσουν σε διαδικαστικά ζητήματα, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, αποτελούσε μέρος της καθημερινής τους εργασίας.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα», κατέθεσε, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί πως κάτι του συνέβαινε.

«Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά»

Περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν, η 53χρονη ανέφερε ότι, όταν εκδηλώθηκε το περιστατικό, η γιατρός απευθύνθηκε στον σύζυγό της λέγοντας: «Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά», ενώ ακολούθησε πανικός στον χώρο.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στις εργαζόμενες, σύμφωνα με την κατάθεσή της, το γεγονός ότι κανείς από τους δύο γιατρούς δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ. «Καμία μας δεν κατάλαβε τι του έχει συμβεί. Όλες νομίζαμε ότι έχει φύγει καλά από το ιατρείο», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι νοσηλεύτριες ενημερώθηκαν για όσα είχαν συμβεί περίπου στις έξι παρά, μέσω ενημερωτικών ιστοσελίδων. Μάλιστα, όπως είπε, αντάλλαξαν μηνύματα μεταξύ τους, αναρωτώμενες αν θα πήγαιναν κανονικά στη δουλειά τους την επόμενη ημέρα, καθώς δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η 53χρονη σημείωσε ότι δεν είχε καταθέσει νωρίτερα, καθώς δεν είχε κληθεί από κανέναν, ενώ διευκρίνισε ότι στον χώρο δεν υπήρχε ρολόι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τις ώρες των γεγονότων.

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