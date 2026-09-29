Γεωργιάδης: Δεν αμφιβάλλω για την εντιμότητα του Γιώργου Πατούλη, αλλά όλοι ελεγχόμαστε

Στα χέρια των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), βρίσκονται πλέον οι καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν το τελευταίο διάστημα σε ΜΜΕ, για τη φερόμενη συμμετοχή του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη, σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης και η δραστηριότητα της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΕΛΙΤΟΥΡ, για την προώθηση του ιατρικού τουρισμού, καθώς δημοσιεύματα και καταγγελίες υπήρξαν και για αυτό το θέμα.

Όπως, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χθες, Δευτέρα (28/09/2026), ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος διαβίβασε στο υπουργείο Υγείας, όλες τις καταγγελίες βάσει δημοσιευμάτων για τον Γιώργο Πατούλη.

Με τη σειρά του, ο υπουργός Υγείας διαβίβασε τον φάκελο στην ΕΑΔ, για να διενεργήσει έλεγχο.

«Δεν αμφιβάλλω για την εντιμότητα του Γιώργου Πατούλη, αλλά όλοι ελεγχόμαστε. Ο μόνος αρμόδιος για να απαντήσει για τις καταγγελίες, είναι η ΕΑΔ» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, για τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα του Medwatch.

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