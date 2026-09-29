Η Wolt υποδέχεται το Βιολογικό Χωριό με περισσότερα από 4.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη

Η Wolt διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της στο retail, προσθέτοντας στην πλατφόρμα της το Βιολογικό Χωριό και δίνοντας στους καταναλωτές πρόσβαση σε περισσότερες από 4.000 επιλογές προϊόντων για τις καθημερινές τους ανάγκες. Η συνεργασία ξεκίνησε πιλοτικά με ένα κατάστημα στους Αμπελόκηπους, και μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα επεκτάθηκε σχεδόν σε ολόκληρο το δίκτυο, φτάνοντας τα 24 σημεία σε Αθήνα και Λάρισα.

Από φρέσκα προϊόντα, είδη πρωινού και snacks και γαλακτοκομικά, μέχρι vegan επιλογές, gluten-free προϊόντα, superfoods και προϊόντα ειδικής διατροφής, οι χρήστες της Wolt έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων για την καθημερινή διατροφή και ευεξία, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντων προσωπικής φροντίδας και wellness, καθώς και προϊόντων για το σπίτι. Το Βιολογικό Χωριό δεν επιλέγει απλώς προϊόντα· τα αξιολογεί αυστηρά πριν φτάσουν στα ράφια του, εξετάζοντας τη σύνθεσή τους, τα συστατικά τους, την ποιότητα και τον τρόπο παραγωγής τους, με σεβασμό στους παραγωγούς και στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε προϊόν. Έτσι, επιλέγει προϊόντα με καθαρή σύνθεση και προδιαγραφές που ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία του για καλύτερη διατροφή, ευεξία και φροντίδα του ανθρώπου και της φύσης.

Το Βιολογικό Χωριό αποτελεί έναν από τους κορυφαίους εξειδικευμένους retailers βιολογικών και healthy groceries στην Ελλάδα, με ισχυρό και διαφοροποιημένο brand positioning στην ελληνική αγορά. Με μια πρόταση που εκτείνεται πέρα από το παραδοσιακό βιολογικό grocery και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καθημερινών αναγκών γύρω από το organic, natural, wellness και better-for-you shopping, η συνεργασία ενισχύει περαιτέρω το Retail offering της Wolt στην Ελλάδα και δίνει στους καταναλωτές μεγαλύτερη πρόσβαση σε εξειδικευμένες κατηγορίες προϊόντων μέσα από την πλατφόρμα. Παράλληλα, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της Wolt σε επιλογές που συνδέονται με το healthy living, προσθέτοντας μια διακριτή και συμπληρωματική πρόταση στην κατηγορία των καθημερινών αγορών.

Με τη φιλοδοξία να αποτελεί ένα «πολυκατάστημα στην τσέπη» του καταναλωτή, η Wolt διευρύνει διαρκώς τον ρόλο της στην καθημερινότητα των χρηστών, πέρα από το food delivery, συγκεντρώνοντας χιλιάδες επιλογές - από γεύματα και είδη σούπερ μάρκετ έως προϊόντα καθημερινής χρήσης, σε μία πλατφόρμα. Με ιδιαίτερη έμφαση στο retail, η Wolt συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών και κατηγοριών, δημιουργώντας περισσότερες επιλογές για τους καταναλωτές και νέες ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις.