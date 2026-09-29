Δουβλίνο: Συνεδριάζουν οι υπουργοί Ενέργειας για την εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα

Άτυπο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας προκειμένου να συντονιστεί η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Δουβλίνο: Συνεδριάζουν οι υπουργοί Ενέργειας για την εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι υπουργοί Ενέργειας ΕΕ συναντώνται στο Δουβλίνο για συντονισμό της αντίδρασης στην ενεργειακή κρίση και την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων.
  • Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχουν αυξήσει το ενεργειακό κόστος της ΕΕ κατά πάνω από 100 δισ. ευρώ από τον Φεβρουάριο.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα αποθέματα φυσικού αερίου στην ΕΕ είναι χαμηλότερα από το κανονικό για την εποχή.
  • Ζητείται αναβολή ενός έτους στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις εκπομπές μεθανίου, παρά την αντίδραση περιβαλλοντικών οργανώσεων.
  • Η ΕΕ προωθεί τον εξηλεκτρισμό και την αύξηση του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας στην κατανάλωση έως το 2040 για μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα.
Snapshot powered by AI

Οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης συνέρχονται στο Δουβλίνο για να προσπαθήσουν να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της εκτίναξης των τιμών των καυσίμων εν όψει ενός χειμώνα που διαγράφεται δύσκολος για τους καταναλωτές.

Από το τέλος του Φεβρουαρίου, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει πρόσθετο ενεργειακό κόστος ύψους άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τροφοδοσία των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν προσερχόμενος στην σύνοδο.

Το άτυπο συμβούλιο στην Ιρλανδία που ασκεί την προεδρία της Ενωσης δεν αναμένεται να καταλήξει σε σημαντικές ανακοινώσεις. Ωστόσο θα βοηθήσει στον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης στην κρίση της ενέργειας σε συνεργασία με τον επικεφαλής του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ.

Τα κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα συζητήσουν αν επιπλέον στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου μπορούν να αποδεσμευθούν στην αγορά στο μέλλον, δήλωσε από την πλευρά του ο Φατίχ Μπιρόλ.

«Παρακολουθούμε πολύ στενά τις αγορές, ειδικά τις αγορές προϊόντων, του ντίζελ και άλλων. Εάν υπάρξει ανάγκη, φυσικά, θα συζητήσουμε με τις κυβερνήσεις των μελών την λήψη των αναγκαίων μέτρων», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο πριν από την σύνοδο των υπουργών Ενέργειας.

Πριν από την σύσκεψη, ο Νταν Γιόργκενσεν απηύθυνε γραπτή σύσταση στα 27 κράτη - μέλη της Ε.Ε. για τον περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και της κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τις ώρες αιχμής. Τα επίπεδα των αποθεμάτων σε φυσικό αέριο είναι «εξαιρετικά χαμηλά» γι' αυτήν την περίοδο του έτους και κυμαίνονται γύρω στο 70% κατά μέσον όρο στην Ευρωπαϊκή Ενωση (82% στην Γαλλία, αλλά μόνο 57% στην Γερμανία ή στην Ολλανδία). Ωστόσο, ο Νταν Γιόργκενσεν διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένας άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια της τροφοδοσίας.

Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, οι Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τιμές ρεκόρ στα πρατήρια. Το ντίζελ είχε φθάσει τα 2,23 ευρώ ανά λίτρο στην ΕΕ την περασμένη εβδομάδα, έναντι 1,59 ευρώ στο τέλος του Φεβρουαρίου. Αντιμέτωπη με την άνοδο των τιμών, η Ευρωπαϊκή Ενωση συνιστά στοχευμένη στήριξη των τομέων που έχουν πληγεί και έχει χαλαρώσει τους κανόνες για τις επιδοτήσεις.

Καύσιμα

EUROKINISSI

Αναβολή της εφαρμογής του νόμου περί μεθανίου

Για την άμβλυνση του πληθωρισμού των καυσίμων, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τις Βρυξέλλες μία σειρά διευκολύνσεων, όπως η αναβολή για έναν χρόνο της έναρξης ισχύος της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις εκπομπές μεθανίου, ενός αερίου που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου και είναι εξαιρετικά ρυπογόνο.

Από το 2027, η οδηγία αυτή θα υποχρεώνει τις εταιρείες εισαγωγής υδρογονανθράκων στην Ευρώπη να παρακολουθούν και να δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται έτοιμη να επιτρέψει αυτή την αναβολή, προς μεγάλη δυσαρέσκεια των περιβαλλοντικών οργανώσεων που θεωρούν ότι δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο στις τιμές, ενώ θα αποτελέσει ακόμη μία υποχώρηση της ευρωπαϊκής κλιματικής πολιτικής.

Εν μέσω αυτής της τεταμένης κατάστασης, η Ευρωπαϊκή Ενωση ελπίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ, ένα ενδεχόμενο στο οποίο αναφέρθηκε ο αμερικανός πρόεδρος με στόχο την πτώση της τιμής του στην χώρα του.

Πέραν της παρούσας έκτακτης κατάστασης, οι Βρυξέλλες προωθούν τον εξηλεκτρισμό των χρήσεων (μεταφορές, βιομηχανία, θέρμανση). Η Ευρωπαϊκή Ενωση επιδιώκει τον διπλασιασμό του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον ορίζοντα του 2040, για να φθάσει το 46%.

Εδώ και πολλά χρόνια, η Ευρώπη είναι καθηλωμένη στο 23%, διότι η ηλεκτρική ενέργεια κοστίζει σαφώς περισσότερο από το φυσικό αέριο και διότι δυσκολεύεται να απαλλαγεί από τα ορυκτά καύσιμα στην θέρμανση των κτιρίων και τις μεταφορές.

Η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο ζητούν την ένταξη στον νόμο δεσμευτικού στόχου για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μετά το 2030.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:16NEWSBOMB

Ουγγαρία: Ο πρωθυπουργός έχασε την ασυλία του επειδή πέταξε ένα κινητό σε ποτάμι – Τον ερευνούν για κλοπή

16:01ΕΘΝΙΚΑ

Κύπρος: «Γαλανόλευκα φτερά» πάνω από τη Λευκωσία - Τα δύο F-16 Viper σκίζουν τους αιθέρες

15:55WHAT THE FACT

35,9 εκατ. views για έναν άνδρα που κανείς δεν γνωρίζει: Το μυστήριο του Jean Phil

15:50ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Δεν αμφιβάλλω για την εντιμότητα του Γιώργου Πατούλη, αλλά όλοι ελεγχόμαστε

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Πέρασε δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθάνατων: To νέο τεστ DNA τον αποφυλάκισε στα 71 του

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Μεταμόρφωση: Έριχναν απόβλητα στον Κηφισό από μονάδα σκυροδέματος - Χειροπέδες σε 55χρονο - Μια σύλληψη και στον Ασπρόπυργο

15:42ANNOUNCEMENTS

Η Wolt υποδέχεται το Βιολογικό Χωριό στην πλατφόρμα της, με περισσότερα από 4.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη

15:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δουβλίνο: Συνεδριάζουν οι υπουργοί Ενέργειας για την εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα

15:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Markopoulo Complex: Ο νέος χώρος για μεγάλες συναυλίες και φεστιβάλ στην Αττική - Πού βρίσκεται και τι προσφέρει

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η νοσηλεύτρια περιγράφει τις κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο -«Νομίζαμε ότι είχε φύγει καλά»

15:30ΥΓΕΙΑ

Τα πρώτα αποτελέσματα του Medwatch: Κλινικές που κάνουν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια - 119 οδοντιατρεία διαφήμιζαν υαλουρονικό, 911 botox και ενέσιμες θεραπείες

15:22LIFESTYLE

Σελίν Ντιόν, Κένταλ Τζένερ και Δούκισσα Νομικού μαζί σε πασαρέλα στο Παρίσι - Το εντυπωσιακό show

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Καβάλα: Δείτε το γήπεδο στη Θάσο που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Άνι όταν χτύπησε στην περίφραξη - Το έγγραφο που προειδοποιούσε για τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις έξι μήνες πριν την τραγωδία και η αδράνεια των αρχών

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Μου ζητούσε €12.000 ευρώ για συνεδρίες» - Νέα καταγγελία για την κλινική που έκλεισε

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για παραπομπή Τριαντόπουλου: Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: Οι Φρουροί της Επανάστασης «μιλούν» απευθείας στους Αμερικανούς - Ανοιχτή επιστολή 25 σελίδων

15:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Νέστορα - Χρυσοχοΐδη: «Η Αστυνομία μας γίνεται πιο σύγχρονη και πιο αποτελεσματική»

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για τη στατικότητα της πολυκατοικίας μετά τη φωτιά - Έρευνα για εμπρησμό, χωρίς σπίτι έμειναν οι ένοικοι

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Καούρες τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας: Πότε να πάτε σε γιατρό και τι βοηθά

14:47ANNOUNCEMENTS

Ο Χρήστος Τζόλης Ενώνει τις Δυνάμεις του με το Giant Heart της Novibet

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

12:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία Ελλάδας - Βουλγαρίας για τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ - Παραχωρούνται στη γείτονα

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Καβάλα: Δείτε το γήπεδο στη Θάσο που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Άνι όταν χτύπησε στην περίφραξη - Το έγγραφο που προειδοποιούσε για τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις έξι μήνες πριν την τραγωδία και η αδράνεια των αρχών

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε τα φασόλια και τις φακές πιο εύπεπτα για λιγότερα αέρια

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα στο όριο του «omega block» - Η πρόγνωση ECMWF και GFS για αρκτική εισβολή

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η νοσηλεύτρια περιγράφει τις κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο -«Νομίζαμε ότι είχε φύγει καλά»

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Θα φωνάζω όσο θέλω»: ΕΔΕ κι αλλαγή σχολείου για τη διευθύντρια, συνελήφθη μητέρα για την επίθεση

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niñο: Ο Ειρηνικός «βράζει» και αλλάζει την πορεία του χειμώνα 2026/2027

12:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με «Ριφιφί» και «Σόι» σαρώνει ο ALPHA

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για τη στατικότητα της πολυκατοικίας μετά τη φωτιά - Έρευνα για εμπρησμό, χωρίς σπίτι έμειναν οι ένοικοι

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»

12:10ΚΟΣΜΟΣ

«Αφήστε με, φοβάμαι»: Έριξαν τουρίστρια από ύψος 80 μέτρων ενώ παρακαλούσε να σταματήσουν - Βίντεο

14:20ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν γίνεται ανεκτή βία σε σχολεία» - Πώς είναι η υγεία της νηπιαγωγού που ξυλοκοπήθηκε όταν εξερράγη και φώναξε σε παιδιά - Οι δύο ξεχωριστές ΕΔΕ και η μετάθεση της διευθύντριας

06:52LIFESTYLE

Εκπομπές στα σκαριά - Από τη Φαίη Σκορδά στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη ρήξη Γάκα-Θεοδωρόπουλου: Γιατί διαφώνησαν στον Κορυδαλλό οι δύο γιατροί

15:30ΥΓΕΙΑ

Τα πρώτα αποτελέσματα του Medwatch: Κλινικές που κάνουν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια - 119 οδοντιατρεία διαφήμιζαν υαλουρονικό, 911 botox και ενέσιμες θεραπείες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ