Άνω Λιόσια: Άγριος τσακωμός Μπαλάσκα-διευθυντή πρωτοβάθμιας για την εκπαιδευτικό

Ο περιφερειακός διευθυντής δήλωσε ότι δεν υπάρχουν προηγούμενα καταγγελιών για την εκπαιδευτικό και τόνισε ότι κάθε μορφή βίας, ακόμα και λεκτική, είναι καταδικαστέα

Μιχάλης Παπαδάκος

Άνω Λιόσια: Άγριος τσακωμός Μπαλάσκα-διευθυντή πρωτοβάθμιας για την εκπαιδευτικό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εκπαιδευτικός του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια δέχθηκε βίαιη επίθεση από γονείς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να νοσηλεύεται.
  • Ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής υπογράμμισε ότι το βίντεο που δείχνει την εκπαιδευτικό είναι αποσπασματικό και ότι θα διεξαχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.
  • Η αντιπαράθεση μεταξύ του διευθυντή και του απόστρατου αστυνομικού Σταύρου Μπαλάσκα ανέδειξε έντονες διαφωνίες σχετικά με την αξιολόγηση της συμπεριφοράς της εκπαιδευτικού.
  • Ο περιφερειακός διευθυντής δήλωσε ότι δεν υπάρχουν προηγούμενα καταγγελιών για την εκπαιδευτικό και τόνισε ότι κάθε μορφή βίας, ακόμα και λεκτική, είναι καταδικαστέα.
  • Η ΕΔΕ θα περιλάβει καταθέσεις από τους γονείς και θα αποδώσει ευθύνες αν προκύψουν κατά τη διερεύνηση.
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Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, μίλησε για το συμβάν που αποκάλυψε το Newsbomb.gr με τη διευθύντρια του Νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια που καταγράφηκε σε βίντεο να προπηλακίζει και να απειλεί παιδιά.

Ο κ. Αναστασόπουλος είπε ότι «η εκπαιδευτικός δέχθηκε βίαιη επίθεση από γονείς που την τραυμάτισαν». Κληθείς να σχολιάσει το συμβάν, ο κ. Αναστασόπουλος υπεραμύνθηκε της εκπαιδευτικού λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πώς την κρίνετε; Από ένα παράνομο βίντεο αποσπασματικό; Έχετε το πριν και το μετά; Η προκαταρκτική θα μας δείξει τι έγινε. Εγώ γνωρίζω ότι μια εκπαιδευτικός δέχθηκε μια βίαιη επίθεση και τραυματίστηκε; Μου λέτε ότι έχει δικαίωμα ο γονιός να μπει μέσα να τραυματίσει μια εκπαιδευτικό, μια μητέρα;».

Η απάντησή του «άναψε τα αίματα» στο στούντιο, με τους δημοσιογράφους να επιμένουν και τον κ. Αναστασόπουλο να παραδέχεται ότι «αποσπασματικά, ναι, έχει ξεφύγει. Ο θυμός πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Δεν θα δώσω τη δική σας κατευθυνόμενη απάντηση. Στήσατε λαϊκό δικαστήριο. Θα γίνει ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες, αν υπάρχουν».

Σ' εκείνο το σημείο παρενέβη ο απόστρατος αστυνομικός, Σταύρος Μπαλάσκας κι ακολούθησε ένας έντονος διάλογος:

Μπαλάσκας: «Έχετε προσωπική σχέση; Είναι φίλη σας; Μας έχετε κουφάνει μ' αυτό που κάνετε εδώ πέρα πρωί πρωί. Είδε όλη η Ελλάδα μια γυναίκα έξαλλη να συμπεριφέρεται έτσι. Μας λέει ένας θεσμικός παράγοντας αυτά που μας λέει; Εγώ αν το έκανε στο παιδί μου, θα πήγαινε το μαλλί τσιμέντο. Στο παιδάκι, τριών χρονών;»

Αποστολόπουλος: «Είστε σε χειρότερο επίπεδο από το βίντεο που βλέπουμε με την εκπαιδευτικό. Αν είστε έτσι. Τι ιδιότητα έχετε εσείς και μιλάτε;»

Μπαλάσκας: «Πατέρας ενός 4χρονου παιδιού».

Αποστολόπουλος: «Μάλιστα, ηρεμήστε τώρα...»

Για το συμβάν είπε: «Έχουμε δώσει ΕΔΕ. Δεν γνωρίζουμε αν είναι γονείς ή κάποιοι άλλοι αυτοί που μπήκαν μέσα. Η εκπαιδευτικός αυτή νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή» και πρόσθεσε πως «δεν έχουμε καταγεγραμμένο προηγούμενο κρούσμα. Δεν έχω καταγγελία πάνω σ' αυτό, θα ερευνηθεί ωστόσο πολύ διεξοδικά».

Κλείνοντας τόνισε: «Οποιαδήποτε στάση έχει βία, ακόμα και λεκτική, είναι καταδικαστέα. Σ' ένα αποσπασματικό βίντεο, ναι πραγματικά, εδώ δείχνουμε μια εκτροπή. Αλλά θα πρέπει να διερευνηθεί πώς έγινε. Έχει δοθεί προκαταρκτική εξέταση. Θα καταθέσουν και οι γονείς στην ΕΔΕ που θα ξεκινήσει από σήμερα».

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