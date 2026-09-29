Λάρισα: Εντοπίστηκε και δεύτερη κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες

Ιδιοκτήτης της κλινικής είναι ο ίδιος με εκείνης στη Θεσσαλονίκη όπου πραγματοποιούνταν παράνομα χημειοθεραπείες

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Λάρισα: Εντοπίστηκε και δεύτερη κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη κλείνει οριστικά μετά από έλεγχο που διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος και σοβαρές παραβάσεις.
  • Στο ογκολογικό τμήμα χορηγούνταν χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια και υπάρχουν ενδείξεις παράτυπων δηλώσεων στον ΕΟΠΥΥ.
  • Η κλινική δεν διέθετε τον απαιτούμενο αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν λειτουργούσε η υποχρεωτική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
  • Ο ιδιοκτήτης της κλινικής στη Θεσσαλονίκη διαθέτει και άλλες μονάδες υγείας σε πόλεις όπως η Λάρισα, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί σύνδεση παραβάσεων με την κλινική της Λάρισας.
  • Πρόσφατα αποφασίστηκε και το κλείσιμο δεύτερης κλινικής του ίδιου ιδιοκτήτη στη Θεσσαλονίκη, που παρείχε παθολογικά και ογκολογικά ιατρεία.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη Λάρισα αποκτά η υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που οδηγείται σε οριστικό κλείσιμο, καθώς ο ιδιοκτήτης της έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια δίκτυο μονάδων υγείας σε αρκετές πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Λάρισα.

Η κλινική της Θεσσαλονίκης σφραγίζεται σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μετά την απόφαση που υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Είχε προηγηθεί έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή της, κατέγραψε σειρά σοβαρών παραβάσεων. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα χωρίς να προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της κλινικής.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, στο συγκεκριμένο τμήμα χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ενώ σε δείγμα ασθενών καταγράφηκαν εισαγωγές με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη συνέχεια χορήγηση τέτοιων φαρμάκων. Η ΕΑΔ κάνει λόγο για ενδείξεις υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την αποζημίωση νοσηλειών.

Ο έλεγχος κατέγραψε ακόμη ανεπαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, απουσία προσωπικού σε προβλεπόμενες ειδικότητες, έλλειψη έγγραφων συμβάσεων με γιατρούς και μη λειτουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, παρότι αυτή προβλεπόταν ως υποχρεωτική με βάση τη δυναμικότητα της μονάδας.

Η σύνδεση με τη Λάρισα

Η υπόθεση αποκτά τοπική διάσταση καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο επιχειρηματίας που βρίσκεται πίσω από την κλινική της Θεσσαλονίκης διαθέτει και άλλες ιδιωτικές κλινικές στη χώρα, μεταξύ αυτών και στη Λάρισα, καθώς επίσης στην Αθήνα, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη. Τα προηγούμενα χρόνια φέρεται να επέκτεινε σημαντικά τη δραστηριότητά του στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, αποκτώντας μονάδες ακόμη και μέσω πλειστηριασμών.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε αποφασιστεί το κλείσιμο και δεύτερης κλινικής του ίδιου ιδιοκτήτη στη Θεσσαλονίκη, η οποία, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, διέθετε παθολογικά και ογκολογικό ιατρείο, νεφρολογικό ιατρείο και μονάδα τεχνητού νεφρού.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο στοιχείο που να συνδέει την κλινική της Λάρισας με τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Ο συγκεκριμένος έλεγχος και η απόφαση σφράγισης αφορούν τη μονάδα της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Onlarissa.gr

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