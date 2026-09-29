Επίθεση λαγοκέφαλου σε τουρίστρια στη Ζάκυνθο - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο η γυναίκα

Το χωροκατακτητικό είδος έχει εντοπιστεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με τις αρμόδιες Αρχές να σπεύδουν να τοποθετήσουν εκτεταμένα πλωτά φράγματα για να κρατήσουν τα ψάρια μακριά από τους λουόμενους

Δημήτρης Δρίζος

Επίθεση λαγοκέφαλου σε τουρίστρια στη Ζάκυνθο - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο η γυναίκα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια Βρετανίδα τουρίστρια δαγκώθηκε από δηλητηριώδες ψάρι-φούσκα στη Ζάκυνθο και χρειάστηκε άμεση ιατρική περίθαλψη.
  • Ο ασημόχειλος λαγοκέφαλος, ένα επιθετικό χωροκατακτητικό ψάρι, εξαπλώνεται γρήγορα στη Μεσόγειο και προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε παράκτιες περιοχές της Ελλάδας.
  • Το δάγκωμα του λαγοκέφαλου μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ η νευροτοξίνη που περιέχει μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή και αναπνευστική ανεπάρκεια.
  • Οι αρμόδιες αρχές έχουν τοποθετήσει πλωτά φράγματα σε περιοχές όπως η Εύβοια για να προστατεύσουν τους λουόμενους από το ψάρι.
  • Ψαράδες αναφέρουν ότι ο λαγοκέφαλος καταστρέφει δίχτυα και επηρεάζει αρνητικά τη δουλειά τους, ενώ το είδος δεν έχει φυσικούς θηρευτές στη Μεσόγειο.
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Μια Βρετανίδα τουρίστρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στη Ζάκυνθο, αφού δέχθηκε δάγκωμα από λαγοκέφαλο.

Η γυναίκα δέχθηκε το δάγκωμα ενώ βρισκόταν στη θάλασσα στο Καλαμάκι της Ζακύνθου και χρειάστηκε να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια σε ιδιωτική κλινική.

Η ίδια είπε στους γιατρούς ότι την είχε δαγκώσει ψάρι, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς, και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για το τραύμα.

Το περιστατικό διερευνάται, σύμφωνα με πηγές από το Λιμεναρχείο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο πραγματικός «ένοχος» μπορεί να ήταν ένας λαγοκέφαλος, ένα είδος ψαριού-φούσκας που εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς στη Μεσόγειο.

Το χωροκατακτητικό είδος έχει εντοπιστεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με τις αρμόδιες Αρχές να σπεύδουν να τοποθετήσουν εκτεταμένα πλωτά φράγματα για να κρατήσουν τα ψάρια μακριά από τους λουόμενους.

Με δόντια που μοιάζουν με κυνόδοντες και μπορούν να κόψουν ακόμη και κόκαλα, ξύλο και μέταλλο, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για το επιθετικό χωροκατακτητικό είδος.

Εκτός από το ιδιαίτερα επικίνδυνο δάγκωμά του, η σάρκα και τα όργανα του λαγοκέφαλου μπορεί να είναι θανατηφόρα, καθώς περιέχουν την ισχυρή νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη, η οποία σε περίπτωση κατανάλωσης μπορεί να προκαλέσει καρδιακή και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Από τον Ινδικό στη Μεσόγειο

Αν και το είδος απαντάται κανονικά στον Ινδικό Ωκεανό, έχει εισβάλει στη Μεσόγειο και εκτιμάται ότι ακολούθησε την άνοδο της θερμοκρασίας των θαλασσών, περνώντας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ από την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η εξάπλωσή του συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, η οποία έχει οδηγήσει σε υψηλότερες θερμοκρασίες των υδάτων και αύξηση της αλατότητας στη Μεσόγειο.

Τον Ιούνιο, μια ηλικιωμένη Ελληνίδα χρειάστηκε ράμματα, όταν ένα από τα ψάρια της επιτέθηκε ξαφνικά στη Βάρκιζα, κοντά στην Αθήνα.

Σε περίπτωση δαγκώματος, το τραύμα θα πρέπει να καθαριστεί με καθαρό νερό και σαπούνι και να ασκηθεί ισχυρή πίεση με γάζα ή καθαρό ύφασμα, πριν αναζητηθεί άμεσα επαγγελματική ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun.

Ήδη, σε ορισμένους κόλπους της Εύβοιας, του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού της Ελλάδας, έχουν τοποθετηθεί 2,5 χιλιόμετρα πλωτού φράγματος.

«Αν σε δαγκώσει ένα από αυτά, απλώς θα σου κόψει το δάχτυλο. Καταστρέφουν τη θάλασσα. Δεν αφήνουν τίποτα πίσω τους», δήλωσε ο Έλληνας ψαράς Αλέξης Χαραλαμπάκης.

«Είναι ένα παμφάγο ψάρι που τρώει ό,τι βρει μπροστά του», πρόσθεσε ο 65χρονος ψαράς Γιάννης Γιαννάκης.

«Τίποτα δεν φαίνεται να το ενοχλεί, καθώς δεν έχει φυσικούς θηρευτές ανάμεσα στα άλλα ψάρια», συμπλήρωσε.

Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνουν πόσο ισχυρό είναι το δάγκωμά του, με τα δόντια του να σκίζουν ακόμη και κουτάκια αναψυκτικών και μπίρας.

Το στόμα του, που μοιάζει με ράμφος, έχει επίσης καταστρέψει πολλά δίχτυα ψαράδων. Ένας από αυτούς δήλωσε: «Αν δεν ήταν η δική μου βάρκα, θα εγκατέλειπα αυτό το επάγγελμα για πάντα. Η κατάσταση είναι απελπιστική... δεν μπορούμε να επιβιώσουμε».

«Μου πήρε δύο ημέρες για να επισκευάσω αυτά τα δίχτυα. Τα έριξα στη θάλασσα σήμερα το πρωί και έχουν ήδη άλλες 20 τρύπες».

«Η δουλειά γίνεται χειρότερη κάθε χρόνο», δήλωσε ο 53χρονος ψαράς Κώστας Ζεβελεκάκης.

Ιστορικές καταγραφές δείχνουν, πάντως, ότι ο ασημόχειλος λαγοκέφαλος διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια σταθερή παρουσία στις ακτές χωρών όπως η Λιβύη και η Συρία.

Ένας σκύλος, μάλιστα, αρρώστησε σοβαρά αφού έγλειψε ένα από τα χωροκατακτητικά ψάρια σε παραλία της Νετάνια στο Ισραήλ.

«Με δυσκολία μπορούσε να περπατήσει, είχε αποπροσανατολιστεί και άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα νευρολογικής βλάβης», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του σε συνέντευξή του στο Ynet News.

Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο, όπου του χορηγήθηκε καταστολή και συνδέθηκε με αναπνευστήρα. Σύμφωνα με τους κτηνιάτρους, έφτασε εγκαίρως και κατάφερε να επιβιώσει από τη δηλητηρίαση.

Ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της βόλτας είχε παρατηρήσει «πολλά νεκρά ψάρια-φούσκες κατά μήκος της ακτής».

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