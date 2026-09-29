Τα 7 βήματα για πάρετε σύνταξη σε 42 ημέρες

Snapshot Ο μέσος χρόνος αναμονής για την απονομή νέων κύριων συντάξεων έχει μειωθεί στις 42 ημέρες έως τον Ιούνιο του 2026.

Από το 2020 έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 1,57 εκατομμύρια αιτήματα και οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμότητες έχουν μειωθεί κατά 92%.

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να προετοιμάζουν εγκαίρως τον ασφαλιστικό τους φάκελο, ελέγχοντας ένσημα, χρόνο ασφάλισης, αποδοχές και τύπους ασφάλισης.

Απαιτείται έλεγχος για αναγνώριση πλασματικών ετών και συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών πριν την υποβολή της αίτησης.

Λάθη ή ελλείψεις στον ασφαλιστικό φάκελο πρέπει να διορθώνονται πριν την ηλεκτρονική υποβολή για να αποφευχθούν καθυστερήσεις. Snapshot powered by AI

Σημαντική επιτάχυνση καταγράφεται στην απονομή των νέων κύριων συντάξεων, καθώς ο μέσος χρόνος αναμονής έχει περιοριστεί στις 42 ημέρες, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τον Ιούνιο του 2026.

Από το 2020 έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί περισσότερα από 1,57 εκατομμύρια αιτήματα, ενώ οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμότητες έχουν μειωθεί κατά 92%, από 149.193 σε 12.189.

Οι ασφαλισμένοι καλούνται, ωστόσο, να προετοιμάζουν εγκαίρως τον ασφαλιστικό τους φάκελο και να μην περιμένουν μέχρι την υποβολή της αίτησης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον έλεγχο των ενσήμων, του χρόνου ασφάλισης και των ασφαλιστέων αποδοχών, αλλά και στη διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση.

Παράλληλα, θα πρέπει να εξετάζεται αν απαιτείται αναγνώριση πλασματικών ετών και να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τυχόν λάθη ή ελλείψεις στον ασφαλιστικό φάκελο είναι σημαντικό να διορθώνονται πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

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