Πέθανε ο ηθοποιός Ντένις Χάσκινς - Ήταν ο θρυλικός διευθυντής της σειράς «Πριν χτυπήσει το κουδούνι»

Snapshot Ο Ντένις Χάσκινς, γνωστός για τον ρόλο του ως διευθυντής Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ στη σειρά «Saved by the Bell», πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Υποδύθηκε τον χαρακτήρα του Μπέλντινγκ σε τρεις σειρές, ξεκινώντας από το «Good Morning, Miss Bliss» το 1989 έως το «Saved by the Bell: The New Class» που προβλήθηκε μέχρι το 2000.

Το «Saved by the Bell» ήταν μια δημοφιλής κωμική σειρά των 1990s που ακολουθούσε την καθημερινότητα μαθητών λυκείου και το ρόλο του διευθυντή τους.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Χάσκινς στον ρόλο ήταν το 2015 σε επανένωση του καστ στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν ανακοινωθεί. Snapshot powered by AI

Ο Ντένις Χάσκινς, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός για τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά «Saved by the Bell», πέθανε σε ηλικία 75 ετών, όπως επιβεβαίωσε ο ατζέντης του στο ABC News.

«Είναι μια τραγική απώλεια. Όλοι αγαπούσαν τον κύριο Μπέλντινγκ και όσοι από εμάς είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε τον Ντένις, τον αγαπήσαμε ακόμη περισσότερο. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και αγαπούσε, πραγματικά ΛΑΤΡΕΥΕ τους θαυμαστές του. Πάντα είχε χρόνο για εκείνους, ό,τι κι αν γινόταν», δήλωσε ο ατζέντης του, Τζέι Σάχτερ.

Ο Χάσκινς υποδύθηκε τον διευθυντή του σχολείου Ρίτσαρντ Μπέλντινγκ σε τρεις διαφορετικές σειρές. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σειρά του Disney Channel «Good Morning, Miss Bliss» το 1989, η οποία στη συνέχεια επανασχεδιάστηκε και μεταφέρθηκε στο NBC με τον τίτλο «Saved by the Bell» ή στα ελληνικά «Πριν χτυπήσει το κουδούνι».

Πρωταγωνίστησε στο «Saved by the Bell» και στις τέσσερις σεζόν της σειράς, από το 1989 έως το 1993, και αργότερα επέστρεψε στον ίδιο ρόλο για το «Saved by the Bell: The New Class», το οποίο προβλήθηκε για επτά σεζόν, από το 1993 έως το 2000.

Το «Saved by the Bell» αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές κωμικές σειρές της δεκαετίας του 1990, ακολουθώντας μια παρέα μαθητών λυκείου καθώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τις προκλήσεις της εφηβείας. Οι θαυμαστές της σειράς θα θυμούνται τον διευθυντή Μπέλντινγκ για την χαρακτηριστική ατάκα του: «Hey, hey, hey, τι γίνεται εδώ;».

Η τελευταία φορά που ο Χάσκινς υποδύθηκε τον διάσημο διευθυντή ήταν το 2015, όταν το καστ της σειράς, με τους Μαρκ-Πολ Γκόσλααρ, Ελίζαμπεθ Μπέρκλεϊ, Μάριο Λόπεζ και Τιφάνι Τίσεν, επανενώθηκε για ένα σκετς του «Saved by the Bell» στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

Ο Χάσκινς είχε επίσης εμφανιστεί σε πολλές άλλες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, μεταξύ άλλων στις «It’s Always Sunny in Philadelphia», «A Million Ways to Die in the West», «Men of a Certain Age», «The Bold and the Beautiful», «Victorious», «Mad Men», «How I Met Your Mother», «New Girl» και «Hot in Cleveland».

Τα αίτια του θανάτου του Χάσκινς δεν έχουν γίνει γνωστά.