Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα 4.000 λαθρομετανάστες
Ελεύθερος Τύπος: 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου
Η Καθημερινή: Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου
Τα Νέα: Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
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