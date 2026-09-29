Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα 4.000 λαθρομετανάστες

Ελεύθερος Τύπος: 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου

Η Καθημερινή: Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου

Τα Νέα: Τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

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