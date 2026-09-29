Εκπομπές στα σκαριά - Από τη Φαίη Σκορδά στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Τα κανάλια δεν έχουν ρίξει όλα τα χαρτιά τους στην αρένα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Εκπομπές στα σκαριά - Από τη Φαίη Σκορδά στον Λάμπρο Κωνσταντάρα
LIFESTYLE
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  • Η Φαίη Σκορδά θα παρουσιάσει νέα πρωινή εκπομπή στον ΑΝΤ1 με πρεμιέρα στα μέσα Οκτωβρίου, συνδυάζοντας επικαιρότητα και lifestyle.
  • Η ομάδα της ΕΡΤ για το Σαββατοκύριακο θα αποτελείται από τη Δέσποινα Καμπούρη, την Αφροδίτη Γραμμέλλη και τον Θάνο Παπαχάμο σε ένα νέο μαγκαζίνο.
  • Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας συμφώνησε με το OPEN για τρίωρη εβδομαδιαία ζωντανή εκπομπή στην prime time ζώνη, με πιθανή συμμετοχή του Πάνου Κατσαρίδη.
  • Τα κανάλια συνεχίζουν να διαμορφώνουν τον προγραμματισμό τους και να προετοιμάζουν νέες εκπομπές με στόχο να ενισχύσουν τη θεαματικότητά τους.
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Η τηλεοπτική σεζόν έχει ξεκινήσει με σκληρό ανταγωνισμό, οι παρουσιαστές έχουν πέσει ήδη στη μάχη, ωστόσο τα κανάλια ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει τον προγραμματισμό τους. Υπάρχουν εκπομπές που «μαγειρεύονται», με ενδιαφέροντα πρόσωπα και εκπλήξεις.

Ο ΑΝΤ1 έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, με το deal με τη Φαίη Σκορδά. Η παρουσιάστρια, παρά τις αρχικές σκέψεις να αναλάβει τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, θα βρεθεί στην πρωινή αρένα με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για τα μέσα Οκτωβρίου. Η λαμπερή οικοδέσποινα του Αμαρουσίου θα πορευτεί με πρόσωπα που εμπιστεύεται, όπως τον Άρη Καβατζίκη, ενώ στη σκαλέτα θα συναντάμε θέματα επικαιρότητας αλλά και lifestyle. Η Φαίη Σκορδά γνωρίζει καλά από τον τηλεοπτικό μαραθώνιο, είναι σταθερή αξία στο χρηματιστήριο της TV και θεωρείται δεδομένο ότι θα ζορίσει τους αντιπάλους της. Οι ιθύνοντες ποντάρουν ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη πρόταση αλλά και στο brand name της παρουσιάστριας, με το στοίχημα να είναι μεγάλο, ειδικά μετά τις προηγούμενες σεζόν και την ταλαιπωρημένη ζώνη του ΣΚ.

Παραμένοντας στην αρένα του Σαββατοκύριακου, στην ΕΡΤ κλειδώνει το σχήμα Δέσποινα Καμπούρη-Αφροδίτη Γραμμέλη - Θάνος Παπαχάμος. Οι δύο κυρίες, η καθεμία με τη δική της ξεχωριστή πορεία στον κόσμο των media, και ο νεαρός δημοσιογράφος θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα μαγκαζίνο που δεν θα περάσει απαρατήρητο.

Στο μέτωπο του OPEN, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας συζητιέται. Μετά το τέλος της συνεργασίας του με την Ιωάννα Μαλέσκου, ο παρουσιαστής συμφώνησε με τα στελέχη για μια τρίωρη ζωντανή εβδομαδιαία εκπομπή στην prime time ζώνη. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι μαζί του θα είναι ο καλός του φίλος Πάνος Κατσαρίδης, ωστόσο ακόμη δεν υπάρχει ανακοίνωση από τον σταθμό. Ο δημοσιογράφος φυσικά έχει ενεργό συμβόλαιο και το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό.

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