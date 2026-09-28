«Έσκασε» η πρώτη αλλαγή της σεζόν - Σε νέα ώρα ο Νίκος Μάνεσης

Snapshot Ο Νίκος Μάνεσης μεταφέρει την εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σε νέα ώρα, στις 09:15 από τις 3 Οκτωβρίου.

Η εκπομπή διατηρεί ισχυρή τηλεθέαση, με 16,6% στο σύνολο και 14,5% στο δυναμικό κοινό 18 με 54 το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Η νέα εκπομπή «Mega non stop» κέρδισε την πρώτη θέση την Κυριακή με 15,3% στο δυναμικό κοινό, επηρεάζοντας την τηλεθέαση του ALPHA.

Στην ίδια ζώνη θα προστεθεί σύντομα και η Φαίη Σκορδά στον ΑΝΤ1, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό. Snapshot powered by AI

Ένα μήνα σχεδόν μετά την πρεμιέρα του για τη φετινή σεζόν, ο Νίκος Μάνεσης θα υποδέχεται το κοινό της εκπομπής «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σε νέα ώρα. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τον ALPHA, από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο παρουσιαστής και η δημοσιογραφική του ομάδα θα καλημερίζουν τους τηλεθεατές στις 09.15 και όχι στις 09.45, συνεχίζοντας την καθημερινή καταγραφή της επικαιρότητας μέσα από ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και έρευνες.

«Η αλλαγή ώρας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εκπομπή διατηρεί ισχυρή παρουσία στους πίνακες τηλεθέασης. Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου βρέθηκε στην πρώτη θέση, καταγράφοντας 16,6% στο σύνολο του κοινού και 14,5% στο δυναμικό κοινό 18-54», αναφέρεται στην ανακοίνωση του καναλιού.

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι η άφιξη του «Mega non stop» το Σαββατοκύριακο «ζόρισε» τα πράγματα και τους αντιπάλους. Χαρακτηριστικά, χθες Κυριακή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen, η νέα πρόταση του Μεγάλου καναλιού σημείωσε 15,3% στο δυναμικό κοινό και 13,8% στο σύνολο κερδίζοντας την πρωτιά. Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του ALPHA κατέγραψε 10% και 13,6% αντίστοιχα. Επίσης, το προσεχές διάστημα, στην ίδια ζώνη θα «προσγειωθεί» και η Φαίη Σκορδά στον ΑΝΤ1, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να δυναμώνει περισσότερο.

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