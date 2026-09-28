Ώρες κοινής ησυχίας: Αλλαγές από 1η Οκτωβρίου - Τι θα ισχύει για το χειμερινό ωράριο

Snapshot Το χειμερινό ωράριο κοινής ησυχίας ισχύει από 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου με ώρες 15:30 με 17:30 και 22:00 με 07:30.

Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται θορυβώδεις εργασίες, έντονη μουσική, φωνές και άλλες ενοχλητικές δραστηριότητες.

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται σε δημόσιους χώρους, όπως δρόμους και πλατείες και αφορούν επίσης φορτοεκφορτώσεις και χρήση σειρήνων χωρίς έκτακτη ανάγκη.

Επιχειρήσεις, κάτοικοι και ιδιοκτήτες κατοικιδίων πρέπει να περιορίζουν τον θόρυβο ώστε να μη διαταράσσεται η γειτονιά.

Σε περίπτωση παραβίασης των ωρών κοινής ησυχίας επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις, που μπορεί να φτάσουν έως πέντε μήνες φυλάκιση ή χρηματική ποινή. Snapshot powered by AI

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας από 1η Οκτωβρίου, με το χειμερινό ωράριο να ισχύει έως τις 31 Μαρτίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτό, οι ώρες ησυχίας είναι 15:30 - 17:30 το μεσημέρι και 22:00 - 07:30 τη νύχτα.

Κατά τις ώρες αυτές, απαγορεύονται οι θορυβώδεις εργασίες, η μουσική σε υψηλή ένταση, οι φωνές και άλλες δραστηριότητες που ενοχλούν τους περιοίκους.

Οι περιορισμοί ισχύουν σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους. Προσοχή απαιτείται επίσης στις φορτοεκφορτώσεις και στη χρήση σειρήνων ή ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης.

Επιχειρήσεις, καταστήματα και κάτοικοι οφείλουν να περιορίζουν τον θόρυβο που προκαλούν. Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων πρέπει να φροντίζουν ώστε τα ζώα τους να μη διαταράσσουν την ησυχία της γειτονιάς.

Για την παραβίαση των διατάξεων προβλέπονται ποινικές κυρώσεις και ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επιβληθεί φυλάκιση έως πέντε μήνες ή χρηματική ποινή.

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