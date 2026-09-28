Μυτιλήνη: Νεκρός 64χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο

Snapshot Ένας 64χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας στη Μυτιλήνη.

Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που εκινείτο στην ίδια κατεύθυνση και πραγματοποιούσε δεξιά στροφή.

Ο οδηγός του ΙΧ ανέφερε ότι η μοτοσικλέτα επιχείρησε προσπέραση τη στιγμή της στροφής.

Ο 64χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του, αλλά κατέληξε λίγη ώρα μετά. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Μυτιλήνη, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 64χρονου οδηγού μηχανής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, οχήματα τα οποία φέρονται να κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος κατέληξε κάτω από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο οδηγός του ΙΧ η μοτοσικλέτα επιχείρησε να προσπεράσει το αυτοκίνητο την ώρα που αυτό πραγματοποιούσε στροφή προς τα δεξιά και ακολούθησε πλαγιομετωπική σύγκρουση, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 64χρονο για νοσηλεία, έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο, εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

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