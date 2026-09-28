Ηράκλειο: Προβλήματα στο ΠΑΓΝΗ από τη νεροποντή – Πλημμύρισε τμήμα του 4ου ορόφου

Υποχώρησε γυψοσανίδα - Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί 

Μιχάλης Παπαδάκος

Ηράκλειο: Προβλήματα στο ΠΑΓΝΗ από τη νεροποντή – Πλημμύρισε τμήμα του 4ου ορόφου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η νεροποντή προκάλεσε πλημμύρα σε τμήμα του 4ου ορόφου του τρίτου κτιρίου του ΠΑΓΝΗ.
  • Υποχώρησε γυψοσανίδα σε διάδρομο λόγω της εισροής νερών.
  • Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 27/09.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συμβάν.
  • Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση σε ασθενείς και προσωπικό.
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Προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή βροχόπτωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), καθώς νερά εισχώρησαν στον 4ο όροφο του τρίτου κτιρίου, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τμήμα του και να υποχωρήσει γυψοσανίδα σε διάδρομο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (27/09), προκαλώντας αναστάτωση σε ασθενείς και προσωπικό. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ισχυροί βοριάδες και καταιγίδες - Αυτό θα είναι το πιο δύσκολο 24ωρο

Φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με ενισχυμένους βοριάδες και καταιγίδες να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, την Τρίτη, η Ελλάδα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα βόρεια Βαλκάνια και των χαμηλών πιέσεων στην ανατολική Μεσόγειο. Το αποτέλεσμα θα είναι η ενίσχυση των βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων, ιδιαίτερα στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Η έντασή τους θα φτάνει τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ οι βροχές που θα σημειωθούν στην ανατολική και νότια Ελλάδα θα είναι τοπικές και κατά κανόνα ασθενείς. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά ήπια επίπεδα και θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Ελλάδα.

Τετάρτη με βροχές και θυελλώδεις ανέμους

Την Τετάρτη (30/9) αναμένεται ένταση των φαινομένων.Τοπικές βροχές προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές δεν αποκλείονται και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με λίγες βροχές στη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστούν οι άνεμοι.

Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν στα δυτικά τα 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 6 με 8 μποφόρ.

Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

Στην Κρήτη οι πιο σημαντικές βροχές την Πέμπτη

Την Πέμπτη (1/10) το κύριο ενδιαφέρον από πλευράς βροχοπτώσεων μετατοπίζεται στην Κρήτη, όπου αναμένεται να σημειωθούν τα πιο αξιόλογα φαινόμενα.

Οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας στα δυτικά τα 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τα 7 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Εξασθένηση των ανέμων από Παρασκευή

Από την Παρασκευή (2/10) και το Σάββατο (3/10), το βασικό νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η σταδιακή εξασθένηση των βορείων ανέμων.

Η έντασή τους αναμένεται να υποχωρήσει κατά 1 με 2 μποφόρ, περιορίζοντας σταδιακά τις ιδιαίτερα ανεμοδαρμένες συνθήκες που θα έχουν προηγηθεί στο Αιγαίο.

Συνολικά, το επόμενο διάστημα θα χαρακτηριστεί από ενισχυμένους βοριάδες, τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και πιο αξιόλογα φαινόμενα στην Κρήτη, κυρίως την Πέμπτη.

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