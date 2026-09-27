Σφοδρή κακοκαιρία στη Σύρο: Πλημμύρες, πτώση δέντρου και προβλήματα

Snapshot Η ισχυρή καταιγίδα στη Σύρο προκάλεσε πλημμύρες, πτώση δέντρου και υπερχειλίσεις φρεατίων στην Ερμούπολη και άλλες περιοχές του νησιού.

Όχημα εξετράπη σε φρεάτιο στην οδό Απόλλωνος, με προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο.

Η πτώση δέντρου στον δρόμο προς Παναχράντου δυσχέρανε την κυκλοφορία.

Η ένταση της βροχής προκάλεσε υπερχειλίσεις και μετακίνηση καπακιών φρεατίων στον πεζόδρομο της Ερμούπολης, δημιουργώντας κίνδυνο για πεζούς και οδηγούς.

Οι τοπικές Αρχές και κάτοικοι παρακολουθούν την κατάσταση και συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις λόγω των επικίνδυνων συνθηκών. Snapshot powered by AI

Σημαντικά προβλήματα προκαλεί η ισχυρή καταιγίδα που πλήττει τη Σύρο, με τη σφοδρή βροχόπτωση να επηρεάζει δρόμους και σημεία της Ερμούπολης.

Περιστατικά έχουν καταγραφεί σε διαφορετικές περιοχές του νησιού, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού που έχουν συσσωρευτεί στο οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τον ιστότοπο Cyclades24.

Στην οδό Απόλλωνος, όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο σημείο, όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Προβλήματα σημειώθηκαν και στον δρόμο προς Παναχράντου, όπου δέντρο έπεσε στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Την ίδια ώρα, στον πεζόδρομο της Ερμούπολης συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού, καθώς η ένταση της βροχής προκάλεσε υπερχειλίσεις σε φρεάτια.

Σε ορισμένα σημεία, μάλιστα, η πίεση του νερού ήταν τόσο ισχυρή ώστε να μετακινήσει ακόμη και καπάκια φρεατίων, δημιουργώντας πρόσθετο κίνδυνο για πεζούς και οδηγούς.

Οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες όσο η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις τοπικές Αρχές και τους κατοίκους να παρακολουθούν την κατάσταση.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε σημεία όπου υπάρχουν συσσωρευμένα νερά, υπερχειλισμένα φρεάτια ή εμπόδια στο οδόστρωμα.

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