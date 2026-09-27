Η προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αποκαλύφθηκε ανήμερα της δολοφονίας του

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη αποκαλύφθηκε προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια, 195 χρόνια μετά τη δολοφονία του, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Χαλκέων.

Η προτομή είναι δωρεά της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει ιερά κειμήλια από την Κέρκυρα στο εσωτερικό της.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης επισήμανε ότι η διχόνοια παραμένει ο μεγαλύτερος εχθρός του Ελληνισμού και τόνισε τη σημασία της μνήμης του Καποδίστρια.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κατήγγειλε ότι η δολοφονία του Καποδίστρια έγινε από Έλληνες, υπογραμμίζοντας τα συνεχιζόμενα προβλήματα διχόνοιας.

Η εκδήλωση περιελάμβανε μουσική και χορευτικά δρώμενα από τοπικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Ιονίου. Snapshot powered by AI

Η Θεσσαλονίκη απέτισε φόρο τιμής στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, ακριβώς 195 χρόνια από τη δολοφονία του, φιλοξενώντας τα αποκαλυπτήρια μιας νέας, εντυπωσιακής προτομής στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Χαλκέων (Πλατεία Δικαστηρίων). Το έργο, που υπογράφει ο γλύπτης Γεώργιος Κικώτης, αποτελεί δωρεά της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Σπυρίδων» προς τον δήμο και συνθέτει μια ανάγλυφη μορφή από χυτό ορείχαλκο σε βάση λευκού μασίφ μαρμάρου, συνολικού ύψους 2,20 μέτρων.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, υπογράμμισε την παγκόσμια ακτινοβολία και τη βαθιά ελληνική συνείδηση του Καποδίστρια, σημειώνοντας πως το νέο μνημόνιο προσθέτει «ένα νέο τοπόσημο ιστορικής μνήμης και ανιδιοτέλειας στον δημόσιο χώρο». Ο κ. Αγγελούδης στάθηκε στο τραγικό τέλος του Κυβερνήτη, τονίζοντας πως η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου έθεσε βίαιο τέλος στην προσπάθεια ανοικοδόμησης του κράτους, δικαιώνοντας όσους πιστεύουν ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του Έλληνα παραμένει η διχόνοια.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, τόνισε στον χαιρετισμό του πως τα προβλήματα διχόνοιας που σημάδεψαν τη γέννηση του ελληνικού κράτους εξακολουθούν να υφίστανται. Υπενθύμισε με έμφαση πως ο Κυβερνήτης «έπεσε, όχι από ξένα, αλλά από ελληνικά χέρια», καυτηριάζοντας τον υποκειμενισμό πίσω από τις διχαστικές μας διαμάχες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κερκυραϊκής Ένωσης, Λευτέρης Καββαδίας, χαρακτήρισε την προτομή «ζωντανό σύνδεσμο ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα», αποκαλύπτοντας μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια: στο εσωτερικό της προτομής, στο σημείο του στήθους, έχουν τοποθετηθεί ιερά κειμήλια από το Ιόνιο —χώμα από το σπίτι του Καποδίστρια, αγιασμός από τη Μονή Πλατυτέρας και εικόνες της Παναγίας και του Αγίου Σπυρίδωνα— κάνοντας την καρδιά του μνημείου να «χτυπά» με αέρα Κέρκυρας.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά και χορευτικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Ιόνιος Χορωδία και η Ιόνιος Χορευτική Ακαδημία.

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