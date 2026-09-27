Πρέβεζα: Δύο φωτιές ξέσπασαν ταυτόχρονα σε Μύτικα και Αρχάγγελο
Οι δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα το μεσημέρι της Κυριακής
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- Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα το μεσημέρι της Κυριακής σε Μύτικα και Αρχάγγελο Πρέβεζας.
- Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν και στα δύο σημεία ταυτόχρονα.
- Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης των πυρκαγιών.
- Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική της Πρέβεζας το μεσημέρι της Κυριακής για δύο φωτιές σε Μύτικα και Αρχάγγελο που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα.
Σύμφωνα με το epirusgate, η μία φωτιά βρίσκεται κοντά στον Μύτικα και η δεύτερη κοντά στον Αρχάγγελο, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν και στα δύο σημεία
Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης των δύο πυρκαγιών. Οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής συνεχίζονται για την πλήρη κατάσβεσή τους.
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