Φοίβος για Άννα Βίσση: «Είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα»

Snapshot Ο Φοίβος χαρακτήρισε την Άννα Βίσση ως τη μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα.

Εκφράστηκε συγκίνηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και το πλήθος που τραγούδησε μαζί της.

Ο μουσικοσυνθέτης δήλωσε ότι η άποψη αυτή είναι παλιά, αλλά την εκφράζει δημόσια για πρώτη φορά.

Ο Φοίβος εξέφρασε χαρά και για τη διαχρονική απήχηση της μουσικής της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα. Snapshot powered by AI

Τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, αλλά και τη δική του άποψη για τη διαχρονική πορεία της τραγουδίστριας, σχολίασε ο Φοίβος, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Με αφορμή τη βραδιά στο ΟΑΚΑ, όπου η Άννα Βίσση τραγούδησε μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, ο Φοίβος αναφέρθηκε στη συγκίνηση που του προκάλεσε το γεγονός ότι είδε τόσο μεγάλο πλήθος να τραγουδά μαζί με την ερμηνεύτρια.

«Ήταν συγκινητικό γιατί έβλεπες τον κόσμο να τραγουδάει έτσι. Συγκινήθηκα και γι' αυτό και για την Άννα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Φοίβος έκανε μια δήλωση που, όπως τόνισε ο ίδιος, δεν είχε εκφράσει μέχρι σήμερα δημόσια. Μιλώντας για την Άννα Βίσση, είπε ξεκάθαρα:

«Η γνώμη μου για την Άννα είναι μία και δεν την έχω πει ποτέ δημόσια. Η Άννα Βίσση είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα».

Ο ίδιος εξήγησε πως χαίρεται τόσο για την Άννα Βίσση όσο και για τον Νίκο Καρβέλα, βλέποντας τη διαχρονική απήχηση της μουσικής τους.

«Χαίρομαι και για την Άννα και για τον Νίκο. Είναι συγκινητικό να βλέπεις τόσο κόσμο να πηγαίνει και να πληρώνει για να ακούσει την Άννα», είπε.

Μάλιστα, ο Φοίβος αποκάλυψε ότι αυτή την άποψη την είχε εδώ και πολλά χρόνια, απλώς μέχρι σήμερα δεν την είχε διατυπώσει δημόσια.

«Το λέω πρώτη φορά δημόσια. Το έλεγα από μικρός, αλλά μου έλεγαν ότι υπερβάλλω», ανέφερε.

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