Φοίβος για Άννα Βίσση: «Είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα»

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης μίλησεγια τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Φοίβος για Άννα Βίσση: «Είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Φοίβος χαρακτήρισε την Άννα Βίσση ως τη μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα.
  • Εκφράστηκε συγκίνηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και το πλήθος που τραγούδησε μαζί της.
  • Ο μουσικοσυνθέτης δήλωσε ότι η άποψη αυτή είναι παλιά, αλλά την εκφράζει δημόσια για πρώτη φορά.
  • Ο Φοίβος εξέφρασε χαρά και για τη διαχρονική απήχηση της μουσικής της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.
Snapshot powered by AI

Τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, αλλά και τη δική του άποψη για τη διαχρονική πορεία της τραγουδίστριας, σχολίασε ο Φοίβος, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Με αφορμή τη βραδιά στο ΟΑΚΑ, όπου η Άννα Βίσση τραγούδησε μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, ο Φοίβος αναφέρθηκε στη συγκίνηση που του προκάλεσε το γεγονός ότι είδε τόσο μεγάλο πλήθος να τραγουδά μαζί με την ερμηνεύτρια.

«Ήταν συγκινητικό γιατί έβλεπες τον κόσμο να τραγουδάει έτσι. Συγκινήθηκα και γι' αυτό και για την Άννα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Φοίβος έκανε μια δήλωση που, όπως τόνισε ο ίδιος, δεν είχε εκφράσει μέχρι σήμερα δημόσια. Μιλώντας για την Άννα Βίσση, είπε ξεκάθαρα:

«Η γνώμη μου για την Άννα είναι μία και δεν την έχω πει ποτέ δημόσια. Η Άννα Βίσση είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα».

Ο ίδιος εξήγησε πως χαίρεται τόσο για την Άννα Βίσση όσο και για τον Νίκο Καρβέλα, βλέποντας τη διαχρονική απήχηση της μουσικής τους.

«Χαίρομαι και για την Άννα και για τον Νίκο. Είναι συγκινητικό να βλέπεις τόσο κόσμο να πηγαίνει και να πληρώνει για να ακούσει την Άννα», είπε.

Μάλιστα, ο Φοίβος αποκάλυψε ότι αυτή την άποψη την είχε εδώ και πολλά χρόνια, απλώς μέχρι σήμερα δεν την είχε διατυπώσει δημόσια.

«Το λέω πρώτη φορά δημόσια. Το έλεγα από μικρός, αλλά μου έλεγαν ότι υπερβάλλω», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:10ΕΛΛΑΔΑ

Η ακτινογραφία του «κινητού στην τσάντα»: Μειώθηκαν οι αποβολές στα σχολεία, επιστρέφει η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή κακοκαιρία στη Σύρο: Πλημμύρες, πτώση δέντρου και προβλήματα

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Τραυματίστηκε σοβαρά 16χρονος ποδοσφαιριστής - Χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Εύβοια - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πέντε συλλήψεις κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία οι συγγενείς των θυμάτων για την αναγνώριση και την ταυτοποίηση

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: 15χρονος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία - Ανέβηκε σε πυλώνα για selfie

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: 16χρονη βούτηξε στο κενό - Ερευνάται εάν έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Δύο φωτιές ξέσπασαν ταυτόχρονα σε Μύτικα και Αρχάγγελο

16:06LIFESTYLE

Φοίβος για Άννα Βίσση: «Είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα»

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα - Ήχησε το 112

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι χειμώνα θα κάνει στην Ελλάδα – Οι προβλέψεις για το 2026-2027 - Ο «άγνωστος Χ»

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έκαιγε τα παιδιά της με αναμμένο τσιγάρο»-Στο εδώλιο η μητέρα και δύο ακόμη κατηγορούμενοι

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Παντρεύτηκε η κόρη του Γιάννη Βρούτση

15:30LIFESTYLE

Φοίβος: «Ο Μαζωνάκης έφυγε αβασάνιστα»

15:18LIFESTYLE

Οι celebrities που έδωσαν το «παρών» στη συναυλία της Άννας Βίσση

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για γυναίκα στη Θεσσαλονίκη: Πήγε για αναίμακτη βλεφαροπλαστική και κατέληξε με προβλήματα στην όραση - «Μέχρι και σήμερα υποφέρω»

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση - Σε χρόνο-ρεκόρ καθαρίστηκε το ΟΑΚΑ

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb στα Μαστιχοχώρια της Χίου: Εκεί όπου ο σχίνος γίνεται «χρυσάφι», δείτε το οδοιπορικό

14:53LIFESTYLE

Παύλος Κοντογιαννίδης: Χειρουργήθηκε ο ηθοποιός - Το μήνυμά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: 16χρονη βούτηξε στο κενό - Ερευνάται εάν έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι χειμώνα θα κάνει στην Ελλάδα – Οι προβλέψεις για το 2026-2027 - Ο «άγνωστος Χ»

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η λάμπα του μπάνιου στον δεύτερο όροφο πίσω από την τραγωδία με τους έξι νεκρούς; Το 15% της διαρροής που έφερε την έκρηξη

07:44WHAT THE FACT

Το ρήγμα της Κασκάντια αλλάζει τον παγκόσμιο γεωλογικό χάρτη

15:30LIFESTYLE

Φοίβος: «Ο Μαζωνάκης έφυγε αβασάνιστα»

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή όλη τη νέα εβδομάδα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

14:18LIFESTYLE

Το ξέσπασμα της Βάνας Μπάρμπα: «Πλέον είναι μια βίζιτα πολυτελείας»

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η «επόμενη ημέρα» μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση - Σε χρόνο-ρεκόρ καθαρίστηκε το ΟΑΚΑ

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Παντρεύτηκε η κόρη του Γιάννη Βρούτση

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

09:05LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Αντιδράσεις στα social media για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - «Πληρώσαμε για να μην μπούμε»

12:30WHAT THE FACT

Η μοναδική φυλή στον κόσμο που χτίζει σπίτια πάνω στα δέντρα: Φτάνουν έως και 50 μέτρα ύψος

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα - Ήχησε το 112

09:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο που τον δείχνει να δακρύζει με το «Τρένο» - «Τον έχω δει να κλαίει με αυτό», είπε η Άννα Βίσση

14:53LIFESTYLE

Παύλος Κοντογιαννίδης: Χειρουργήθηκε ο ηθοποιός - Το μήνυμά του

12:30LIFESTYLE

Ποιοι Metallica; Η Άννα Βίσση έγραψε Ιστορία στο ΟΑΚΑ με ρεκόρ προσέλευσης 95.000 θεατών

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Προσπαθούσε να πείσει τις συγχωριανές της στον Δομοκό να κάνουν... πλασμαφαίρεση!

15:18LIFESTYLE

Οι celebrities που έδωσαν το «παρών» στη συναυλία της Άννας Βίσση

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Εύβοια - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ