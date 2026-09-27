Πλάκα: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία οι συγγενείς των θυμάτων για την αναγνώριση και την ταυτοποίηση

Snapshot Οι συγγενείς των θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα θα δώσουν γενετικό υλικό στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για την ταυτοποίηση των σορών.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζονται με αυτοψίες και εξονυχιστικούς ελέγχους στο σημείο της τραγωδίας.

Η έκρηξη φαίνεται να προήλθε από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου υπήρχε παροχή φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνταν για κουζίνα, τζάκι και καυστήρα.

Τα δομικά υλικά απομακρύνονται από το κτίριο και εξετάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο από πραγματογνώμονες και στελέχη της ΔΑΕΕ.

Οι προανακριτικές ενέργειες γίνονται υπό την επίβλεψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Snapshot powered by AI

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου που σημειώθηκε προχθές, Παρασκευή, στην Πλάκα.

Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, καθώς κλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, και αναμένεται να προσέλθουν, ενδεχομένως αύριο, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σορών.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης

Παράλληλα σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας όπου έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Για τρίτη ημέρα κλιμάκιο της ΔΑΕΕ αποτελούμενο από δέκα εξειδικευμένα στελέχη πραγματοποιεί αυτοψίες και εξονυχιστικούς ελέγχους, συλλέγοντας και αξιολογώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διακρίβωση των συνθηκών της τραγωδίας. Μηχανήματα έργου του δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει σχεδόν όλα τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια του κτιρίου, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα. Τα υλικά στη συνέχεια μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου έχει διατεθεί από το Δήμο Αθηναίων, ενώ στο σημείο βρίσκονται εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ αλλά και πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί, που τα εξετάζουν.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπάρχει ισχυρή ένδειξη, αυτή να σημειώθηκε εκεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούταν για την κουζίνα, το τζάκι και έναν καυστήρα. Ωστόσο όπως επισημαίνεται, όλα θα πρέπει να τεκμηριωθούν, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η έκρηξη προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ σαρώνουν το σημείο εξετάζοντας την αλληλουχία της έκρηξης, της πυρκαγιάς και της κατάρρευσης του κτιρίου.

Σημειώνεται ότι οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

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