Οι celebrities που έδωσαν το «παρών» στη συναυλία της Άννας Βίσση

Snapshot Περίπου 95.000 θεατές παρακολούθησαν τις δύο συναυλίες της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Στη συναυλία παρευρέθηκαν γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, όπως η Josephine, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και η Αθηνά Οικονομάκου.

Η Έλενα Τσαγκρινού συμμετείχε στη συναυλία συνοδευόμενη από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Πολλοί καλλιτέχνες και επαγγελματίες από τον χώρο της τηλεόρασης και του θεάματος βρέθηκαν στη μουσική βραδιά.

Οι παρευρισκόμενοι μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη συναυλία στα social media, τραγουδώντας μαζί με την Άννα Βίσση. Snapshot powered by AI

Ανάμεσα στους περίπου 95.000 θεατές που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για τις δύο μεγάλες συναυλίες της Άννας Βίσση ήταν και αρκετά γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz.

Πολλοί ήταν εκείνοι που μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη βραδιά στα social media, δείχνοντας την ατμόσφαιρα μέσα από τη δική τους οπτική και τραγουδώντας μαζί με την Άννα Βίσση τις μεγάλες επιτυχίες της.

Μεταξύ αυτών ήταν η Josephine,, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, η Αθηνά Οικονομάκου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Μελίνα Ασλανίδου, αλλά και η Υβόννη Μπόσνιακ.

Το story της Αθηνάς Οικονομάκου

https://www.instagram.com/reel/DdxGviDs-jC/

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Έλενας Τσαγκρινού, η οποία βρέθηκε στη συναυλία μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ενώ αρκετοί ακόμη καλλιτέχνες και άνθρωποι από τον χώρο της τηλεόρασης και του θεάματος έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη μουσική βραδιά του ΟΑΚΑ.

Οι ίδιοι φρόντισαν να μεταφέρουν στους διαδικτυακούς τους ακολούθους την ατμόσφαιρα που επικράτησε στο στάδιο, δημοσιεύοντας stories και φωτογραφίες από τη συναυλία, τη σκηνή και το κοινό και κατακλύζοντας τα social media με το σύνθημα «ΑΝΝΑ ΟΑΚΑ».

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