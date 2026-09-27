Φοίβος: «Ο Μαζωνάκης έφυγε αβασάνιστα»

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης μίλησε για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Φοίβος: «Ο Μαζωνάκης έφυγε αβασάνιστα»
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  • Ο Φοίβος δήλωσε ότι είχε κοινωνική συναναστρο και συνεργασία με Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά δεν τους θεωρεί φίλους.
  • Η είδηση θανάτου τουζωνάκη προκάλεσε σοκ στον Φοίβο, σε αντίθεση με τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα που ήταν σταδιακά αποδεκτός.
  • Ο Φοίβος ανέφερε πως ο Μαζωνάκης έφυγε αβασάνιστα, χωρίς να ταλαιπωρηθεί.
  • Η Ναταλία Γερμανού σχολίασε ότι αυτή η εκτίμηση παραμένει αβέβαιη.
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Ο Φοίβος μίλησε για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ξεκαθαρίζοντας πως οι δυο τους είχαν κοινωνική συναναστροφή και συνεργασία, χωρίς να χαρακτηρίζει τη σχέση τους φιλική.

«Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχα μια κοινωνική συναναστροφή και έτσι τον γνώρισα σαν άνθρωπο. Δεν μπορώ να πω πως ήταν φίλος μου, γιατί ήταν άλλο το πλαίσιο, απλώς συνεργαζόμασταν», ανέφερε.

Ο γνωστός δημιουργός συνέκρινε, μάλιστα, τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με εκείνον του Δημήτρη Κόκοτα, εξηγώντας πως στη δεύτερη περίπτωση υπήρχε χρόνος για να συνειδητοποιηθεί σταδιακά η απώλεια, ενώ ο θάνατος του Μαζωνάκη ήρθε ως σοκ.

«Με τον Δημήτρη Κόκοτα είχαμε όλο τον χρόνο για να συνειδητοποιήσουμε τον θάνατό του, δεν υπήρχε το σοκ. Με τον Γιώργο, αντίθετα, ήταν ένα σοκ. Ήμουν στο στούντιο και μου λέει ένας “κλείσε, γιατί πέθανε ο Μαζωνάκης”. Πήγε να μου πέσει το τηλέφωνο», είπε.

Ο Φοίβος στάθηκε, ωστόσο, και σε κάτι που ο ίδιος θεωρεί σημαντικό στον τρόπο με τον οποίο έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Ωστόσο, ο Γιώργος έφυγε αβασάνιστα, με την έννοια ότι δεν ταλαιπωρήθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτό μένει να το μάθουμε», απάντησε η Ναταλία Γερμανού, κλείνοντας την κουβέντα.

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