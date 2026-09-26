Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

Snapshot Ο Πασχάλης παραδέχεται ότι το παιδί που απέκτησε εκτός γάμου ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας επιπολαιότητας και πληρώνει το κόστος αυτής της επιλογής.

Εκφράζει την πεποίθηση ότι η καλή του μοίρα θα υπερνικήσει τις δυσκολίες και θα τον δικαιώσει στο θέμα του παιδιού.

Αναμένει εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του παιδιού και τονίζει ότι δεν μπορεί να παραμείνει κρυφή.

Ο γάμος της κόρης του ήταν μια μέρα ευτυχίας, με τα παιδιά να είναι μαζί 12 χρόνια και να έχουν καλή σχέση.

Συγκινήθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του γάμου, ειδικά όταν παρέδωσε την κόρη του στον γαμπρό, που είναι μουσικοσυνθέτης. Snapshot powered by AI

Ο Πασχάλης σε συνέντευξή του αναφέρθηκε στο παιδί που απέκτησε εκτός γάμου και είχε γίνει μεγάλο θέμα εκείνη την περίοδο.

«Η κακιά μοίρα ήρθε για να μου δώσει ένα μικρό ποσοστό επιπολαιότητας στη ζωή μου.Αυτή πληρώνω. Πολύς κόσμος με αδικεί στην υπόθεση του παιδιού, αλλά είμαι βέβαιος ότι η καλή μου μοίρα θα νικήσει την κακιά μοίρα και θα με δικαιώσει. Ξέρω ότι ήταν μια επιπόλαιη στιγμή στη ζωή μου και μου στοίχισε πάρα πάρα πολύ. Περιμένω εξελίξεις επί του θέματος. Δε γίνεται να μείνει κρυφό. Δε γίνεται», δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day». Ενώ αναφέρθηκε και στον πρόσφατο γάμο της κόρης του.

«Η μέρα του γάμου της κόρης μου, ήταν μέρα ευτυχίας. Τα παιδιά είναι μαζί 12 χρόνια. Είναι αγαπημένα, περνάνε ωραία μεταξύ τους, γελάνε πολύ, και είναι και στον ίδιο χώρο. Και ο Φρανκ είναι μουσικοσυνθέτης. Στην εκκλησία που του την παρέδωσα, του είπα “τώρα αναλαμβάνεις εσύ”. Συγκινήθηκα, πιο πολύ συγκινήθηκα την ώρα που λέγαμε τους “καταπληκτικούς”. Και τώρα που το λέω συγκινούμαι».

Διαβάστε επίσης