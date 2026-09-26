Η νέα ηλεκτρική Mercedes-Benz GLA στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Η νέα γενιά της Mercedes-Benz GLA ξεκινά στην ελληνική αγορά με δύο ηλεκτρικές εκδόσεις, ισχύ 272 και 354 ίππων και αυτονομία έως 577 χιλιόμετρα. Οι εκδόσεις βενζίνης με ήπια υβριδική τεχνολογία θα ακολουθήσουν μέσα στο 2027.

Στον τιμοκατάλογο περιλαμβάνονται αρχικά οι GLA 250+ electric και GLA 350 4MATIC electric, με τιμές 53.700 και 57.500 ευρώ αντίστοιχα. Η πρώτη δίνει έμφαση στη μεγαλύτερη αυτονομία, ενώ η δεύτερη συνδυάζει την αυξημένη ισχύ με τετρακίνηση.

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