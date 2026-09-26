Σαββατοκύριακο με Άννα Βίσση, Μπραντ Πιτ, Αριστοφάνη και φεστιβάλ στην Αθήνα

Snapshot Η παράσταση «Ειρήνη» του Νίκου Καραθάνου παρουσιάζεται στο Κατράκειο Θέατρο στις 26 Σεπτεμβρίου, μετά την επιτυχημένη εμφάνισή της στην Επίδαυρο με 15.700 θεατές.

Το έργο «…καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» συνεχίζει για πέμπτη χρονιά στο Σύγχρονο Θέατρο, παρουσιάζοντας την ιστορία διώξεων και αντίστασης μέσα από αυτοβιογραφικό κείμενο.

Το Athens Coffee Festival διεξάγεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων από 26 έως 28 Σεπτεμβρίου με πάνω από 200 brands, μουσική και σεμινάρια για τον καφέ.

Το 4ο Cycladic Kids Festival πραγματοποιείται στο Πάρκο Ελευθερίας στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας εργαστήρια και δράσεις με έμφαση στη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα.

Η Άννα Βίσση δίνει μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας ένα οπτικοακουστικό show με επιτυχίες από διαφορετικές περιόδους της καριέρας της. Snapshot powered by AI

Από μια μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και το μουσικό φινάλε της «Ειρήνης» του Νίκου Καραθάνου στο Κατράκειο, μέχρι το Athens Coffee Festival, το Cycladic Kids Festival και το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή», το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου έχει επιλογές για κάθε διάθεση.

Αν ψάχνετε τι αξίζει να βάλετε στην ατζέντα σας για το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, αυτές είναι μερικές από τις εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν.

Προτάσεις θεάτρου

«Ειρήνη» στο Κατράκειο: Το τελευταίο ραντεβού

Μετά την επιτυχημένη παρουσίασή της στην Επίδαυρο, η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, με διασκευή, πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά, κάνει στάση στο Κατράκειο Θέατρο.

Η παράσταση, που συγκέντρωσε 15.700 θεατές στις δύο βραδιές της Επιδαύρου, παρουσιάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου για μία ακόμη βραδιά, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους δεν πρόλαβαν να τη δουν να την παρακολουθήσουν.

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Ο Καραθάνος, ο Δεληβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλλου επιχειρούν μια νέα ανάγνωση της αριστοφανικής κωμωδίας, συνδυάζοντας μουσική, θέατρο και μια έντονα γιορτινή σκηνική ατμόσφαιρα.

«…καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» για πέμπτη χρονιά

Το έργο του Χρόνη Μίσσιου «…καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» συνεχίζει για πέμπτη χρονιά στο Σύγχρονο Θέατρο, σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη.

Η παράσταση της ομάδας GAFF βασίζεται στο αυτοβιογραφικό κείμενο του Μίσσιου και μεταφέρει στη σκηνή μια αφήγηση για τις διώξεις, τις συλλήψεις, τις φυλακίσεις και τα βασανιστήρια, αλλά και για τη ζωή, την ελπίδα και την ανάγκη του ανθρώπου να αντιστέκεται.

Στη σκηνή βρίσκονται οι Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Κωνσταντίνος Πασσάς, Δημήτρης Μαμιός και Γιάννης Μάνθος.

Προτάσεις σινεμά

«Στην καρδιά του κτήνους»

Μια αεροπορική συντριβή αφήνει τον αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων Τζέιμς Μπέλμοντ και τον σκύλο του μόνους στην άγρια φύση της Αλάσκας. Μακριά από κάθε ίχνος πολιτισμού, οι δυο τους καλούνται να παλέψουν για την επιβίωσή τους, αντιμετωπίζοντας τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τους κινδύνους που κρύβει το αφιλόξενο τοπίο.

«Το φορτίο»

Όρεγκον, 1933. Ο βετεράνος Σάμιουελ Μέρφι βρίσκεται σε ένα σκληρό στρατόπεδο εργασίας, μακριά από την κόρη του.

Όταν ο αρχιφύλακας Κλάνσι τού προσφέρει την ευκαιρία να κερδίσει την πρόωρη αποφυλάκισή του, αναθέτοντάς του να μεταφέρει λαθραία χρυσό μέσα από μια επικίνδυνη και σχεδόν απροσπέλαστη περιοχή, ο Μέρφι βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα. Πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για να επιστρέψει στην κόρη του;

Φεστιβάλ

Athens Coffee Festival: Καφές, street food και μουσική

Το Athens Coffee Festival επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων από 26 έως 28 Σεπτεμβρίου, με περισσότερα από 200 brands και micro-roasteries, γευστικές δοκιμές, baristas, street food και παράλληλες δράσεις.

Το Σάββατο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει DJ set της Queen G από τις 17:30 έως τις 20:00, ενώ νωρίτερα, από τις 14:00 έως τις 15:00, οι Ηλίας Φουντούλης και Άγγελος Σπηλιόπουλος αναλαμβάνουν το stand-up comedy.

Την Κυριακή, στη σκηνή ανεβαίνει ο GPAL για DJ set από τις 17:30 έως τις 20:00, ενώ στις 14:00 ο Ανδρέας Πασπάτης παρουσιάζει stand-up comedy.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καφέ 2027, σεμινάρια «Coffee Matters» και οι επτά Super Hosts του φεστιβάλ.

4ο Cycladic Kids Festival: Ένα μουσείο χωρίς τοίχους

Για οικογένειες με παιδιά, το 4ο Cycladic Kids Festival «Το Μουσείο Θέλω να Είναι…» πραγματοποιείται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας.

Το φεστιβάλ είναι εμπνευσμένο από τις ιδέες παιδιών και εφήβων που συμμετείχαν στον 13ο Διεθνή Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 4 ετών, εφήβους, οικογένειες και ενήλικες, ενώ περιλαμβάνει εργαστήρια και δράσεις με έμφαση στη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Σταύρος Λάντσιας Octet στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο Σταύρος Λάντσιας επιστρέφει στο Θέατρο «Δόρα Στράτου» στον Λόφο Φιλοπάππου, αυτή τη φορά με το Octet του και το νέο προσωπικό έργο του «Waving Hands».

Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο από τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών του και συνδυάζει κινηματογραφική ατμόσφαιρα, μελωδίες και χορευτικούς ρυθμούς.

Οκτώ μουσικοί θα βρεθούν επί σκηνής, με πιάνο, κοντραμπάσο, τύμπανα, τρομπέτα, σαξόφωνο, φλάουτο, τρομπόνι, βιολί και τσέλο.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00 και η συναυλία ξεκινά στις 21:15.

Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η Άννα Βίσση ανεβαίνει στη σκηνή του ΟΑΚΑ για μια μεγάλη συναυλία, μετά τις sold out εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο.

https://www.instagram.com/reel/Ddqg2z7oRir/

Η βραδιά θα κινηθεί ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες της διαδρομής της, με ένα οπτικοακουστικό show που συνδυάζει μουσική, σκηνικά και ειδικά διαμορφωμένη παραγωγή για τον χώρο του ΟΑΚΑ. Το πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνει τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της καριέρας της, ενώ δεν θα λείψουν οι καλλιτεχνικές συμπράξεις και οι εκπλήξεις επί σκηνής.

52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή»

Στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον συνεχίζεται το τετραήμερο του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή», το οποίο ολοκληρώνεται την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, συζητήσεις, εκθέσεις, θεατρικές δράσεις και δραστηριότητες σε διαφορετικούς χώρους του φεστιβάλ.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στην Κεντρική Σκηνή, στις 21:30 ακολουθεί το αφιέρωμα «Δικός μας είναι ο κόσμος» και στις 23:00 συναυλία με τη Νατάσσα Μποφίλιου.

Παράλληλα, στη Σκηνή Φοιτητών και Νέων Εργαζομένων εμφανίζονται ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και ο Εισβολέας, ενώ στη Μαθητική Σκηνή το πρόγραμμα περιλαμβάνει hip hop live και συναυλίες.

https://www.instagram.com/p/Ddl2aFFjKPG/

Στη Λαϊκή Σκηνή, το Σάββατο, το πρόγραμμα συνεχίζεται με λαϊκό, κρητικό και νησιώτικο γλέντι, ενώ στο Στέκι Αθλητισμού πραγματοποιούνται αγώνες σκάκι. Στο Στέκι «Παιδί και Οικογένεια» παρουσιάζονται επίσης παραστάσεις και διαδραστικές δράσεις για παιδιά.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» στο Ίλιον, με τις κεντρικές εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται στις 26 Σεπτεμβρίου.