Καιρός: Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για ακραία φαινόμενα

Snapshot Αναμένεται επιδείνωση του καιρού από απόψε το βράδυ με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις στα βορειοδυτικά της χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και έχει θέσει σε ετοιμότητα περιφέρειες, δήμους και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα εφαρμόζει επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρών και άλλων κινδύνων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Πολιτική Προστασία συστήνει στους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα, να ελέγξουν υδρορροές, να μην διασχίζουν χειμάρρους, να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες και να προφυλαχθούν κατά τη χαλαζόπτωση.

Οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν κινδύνους από πτώσεις αντικειμένων και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων. Snapshot powered by AI

H επιδείνωση του καιρού ξεκίνησε από τις βραδινές ώρες σήμερα από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Για τον λόγο αυτό, συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η ΓΓΠΠ (civilprotection.gov.gr), έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες: