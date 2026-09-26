Snapshot Η συναυλία της Άννας Βίσση στοΑΚΑ είναι προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, με προσέλευση από τις 16:00 και έναρξη στις 21:00.

Την ώρα της προσέλευσης προβλέπεται βροχή μεταξύ 15:00 και 18:00, που μπορεί να επηρεάσει τους θεατές.

Κατά την ώρα έναρξης της συναυλίας, η πρόγνωση δείχνει νεφώσεις χωρίς βροχή και θερμοκρασία περίπου 21 βαθμούς Κελσίου.

Υπάρχει πιθανότητα βροχής στο διάστημα 18:00-23:00, αλλά η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί πριν την έναρξη του live.

Η διοργάνωση της συναυλίας προχωρά κανονικά παρά τις μεταβολές στον καιρό. Snapshot powered by AI

Με τι καιρό θα γίνει η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ – Η πρόγνωση για σήμερα

Με τον καιρό να παρουσιάζει μεταβολή στην Αττική, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, όπου χιλιάδες θεατές θα βρεθούν από νωρίς το απόγευμα για το μεγάλο μουσικό ραντεβού.

Η προσέλευση στο ΟΑΚΑ έχει προγραμματιστεί από τις 16:00, το pre-show θα ξεκινήσει στις 20:00 και η συναυλία στις 21:00.

Τι δείχνει ο καιρός στην Αθήνα

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την Αθήνα δείχνουν αυξημένες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Το ενδιαφέρον όμως επικεντρώνεται στο διάστημα από το απόγευμα και μετά. Η πρόγνωση του meteo.gr δίνει βροχή στις 18:00, με το παράθυρο των φαινομένων να τοποθετείται μεταξύ 15:00 και 18:00.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι κατευθυνθούν από νωρίς στο ΟΑΚΑ ενδέχεται να συναντήσουν βροχή κατά την προσέλευση, την ώρα δηλαδή που θα συγκεντρώνεται σταδιακά ο μεγαλύτερος όγκος των θεατών.

Τι θα γίνει την ώρα της συναυλίας

Η εικόνα βελτιώνεται αισθητά όσο πλησιάζει η ώρα έναρξης.

Στις 21:00, όταν η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή, η πρόγνωση δίνει αρκετές νεφώσεις, χωρίς να προβλέπεται βροχή, με τη θερμοκρασία στους περίπου 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, περίπου 4 μποφόρ.

Ωστόσο, η κατάσταση δεν είναι εντελώς αμετάβλητη. Για το ΟΑΚΑ έχουν διατυπωθεί εκτιμήσεις για πιθανότητα βροχής στο διάστημα 18:00-23:00, γεγονός που σημαίνει ότι η ακριβής εξέλιξη των φαινομένων θα παραμείνει το κρίσιμο σημείο μέχρι την έναρξη της συναυλίας.

Με τα τελευταία δεδομένα, πάντως, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στις ώρες προσέλευσης και όχι στην έναρξη του live. Η βροχή που προβλέπεται για το απόγευμα δεν φαίνεται, με βάση την τρέχουσα ωριαία πρόγνωση, να συνεχίζεται με την ίδια ένταση στις 21:00.

Η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ είναι προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου και όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι η διοργάνωση προχωρά κανονικά.

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