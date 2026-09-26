Super Cup 2026: Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για τα δύο εισιτήρια του τελικού

Το Περιστέρι γίνεται για δύο ημέρες το επίκεντρο του ελληνικού μπάσκετ – Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μπαίνουν στη μάχη για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. 

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Super Cup 2026: Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για τα δύο εισιτήρια του τελικού
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Από τη Ρόδο στο Περιστέρι, από την αναμονή στην πράξη και ήρθε η ώρα να αρχίσει επίσημα η σεζόν και εντός των συνόρων. Το Super Cup της GBL ανοίγει την αυλαία της νέας αγωνιστικής περιόδου και το πρώτο τρόπαιο της σεζόν 2026-27 θα κριθεί το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Τέσσερις ομάδες, δύο ημιτελικοί και ένας τίτλος που περιμένει τον πρώτο κάτοχό του για τη νέα σεζόν. Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συνθέτουν το φετινό Final Four, σε μια διοργάνωση που αυτή τη φορά θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες.

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ

Το καλοκαίρι ήταν γεμάτο αλλαγές για τους «πράσινους». Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο, 14 χρόνια μετά την προηγούμενη θητεία του, άλλαξε αυτομάτως τη συζήτηση γύρω από τον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος τεχνικός ανέλαβε μια ομάδα με υψηλές απαιτήσεις και ένα ρόστερ που δημιουργήθηκε για να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Και το πρώτο επίσημο δείγμα γραφής ήρθε με τρόπο εμφατικό. Ο Παναθηναϊκός μπήκε στη νέα EuroLeague επικρατώντας της Παρί με 91-72, παίζοντας χωρίς τους Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν ήταν ακόμη στο 100%.

Απέναντι στον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκιέρι, μια ομάδα που θέλει να μπει δυναμικά στη νέα σεζόν και να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό. Δείχνοντας εξαιρετική αγωνιστική εικόνα στα φιλικά, με τελευταίο αυτό κόντρα στο «τριφύλλι» στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου ηττήθηκε στο τέλος.

Οι σπουδαίες προσθήκες όπως ο Όσμαν και ο Καλάθης, έχουν αλλάξει τη δυναμική του «Δικέφαλου». Ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί τον ενθουσιασμό του, αλλά και το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός μόλις 48 ώρες πριν έπαιξε αγώνα EuroLeague.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ

Το πρόγραμμα των ημιτελικών ανοίγει με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Οι Πειραιώτες μπαίνουν στη διοργάνωση ως πρωταθλητές Ευρώπης και έχουν ήδη δώσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στη σεζόν, ενώ η πρεμιέρα τους στη EuroLeague απέναντι στην Μπασκόνια συνοδεύτηκε από νίκη με 17 πόντους διαφορά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας διαθέτει ένα ιδιαίτερα γεμάτο ρόστερ, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να υπολογίζεται κανονικά για το Super Cup, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω της τιμωρίας του. Εκτός οκτάδας ξένων είναι ο Τζόσεφ, με επιλογή του προπονητή.

Στην άλλη πλευρά, η ΑΕΚ θέλει να κάνει την έκπληξη και να αφήσει από νωρίς το στίγμα της στη νέα αγωνιστική περίοδο. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αποτελεί το πρώτο μεγάλο τεστ της χρονιάς και ταυτόχρονα τον δρόμο προς έναν τελικό που μπορεί να δώσει στην Ένωση την ευκαιρία να διεκδικήσει έναν σημαντικό τίτλο. Για τους «κιτρινόμαυρους» που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα τραυματισμών.

Το πρόγραμμα του Super Cup:

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

16:45 Ολυμπιακός – ΑΕΚ (ΣΚΑΪ)

21:00 Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (ΣΚΑΪ)

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Τελικός 20:00 (ΣΚΑΪ)

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