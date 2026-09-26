Νύχτα τρόμου στον Άγιο Παντελεήμονα: «Γάζωσαν» καφέ και τραυμάτισαν 10χρονο κορίτσι

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. αργά το βράδυ της Παρασκευής, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα δεκάχρονο παιδί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 23:50. Ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα προσέγγισε καφέ στην οδό Αγορακρίτου 32. Οι δράστες έβγαλαν όπλο και πυροβόλησαν επανειλημμένα προς την πρόσοψη του καταστήματος, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες και τους περαστικούς.

Από τα πυρά τραυματίστηκε ελαφρά στην αριστερή γάμπα ένα 10χρονο κορίτσι, αλβανικής καταγωγής. Η μητέρα του παιδιού αντέδρασε άμεσα και το μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το τραύμα δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστες ανέπτυξαν ταχύτητα και διέφυγαν στα γύρω στενά. Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές εντόπισαν καμένο αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για το όχημα που χρησιμοποίησε η τετραμελής ομάδα, το οποίο πυρπόλησαν προκειμένου να εξαφανίσουν γενετικό υλικό και δακτυλικά αποτυπώματα.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), τα στελέχη της οποίας αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής διαφυγής.

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