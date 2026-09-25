ΗΠΑ: Οι βορειοανατολικές πολιτείες προετοιμάζονται για μια ασυνήθιστη για την εποχή καταιγίδα  

Ριπές ανέμου που θα υπερβαίνουν τα 100 χλμ/ώρα προβλέπονται σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Οι βορειοανατολικές πολιτείες προετοιμάζονται για μια ασυνήθιστη για την εποχή καταιγίδα  
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  • Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι στη βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν από ισχυρή καταιγίδα με ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.
  • Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη θα υποστούν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης.
  • Ριπές ανέμου άνω των 100 χλμ/ώρα προβλέπονται στη Νέα Αγγλία, με ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις στο ανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της Βοστώνης.
  • Ακυρώθηκαν συναυλίες και φεστιβάλ στη Βοστώνη, τη Νέα Υόρκη και το Μέριλαντ λόγω της κακοκαιρίας.
  • Η FAA προειδοποίησε για πιθανές ματαιώσεις πτήσεων και οι αεροπορικές εταιρείες JetBlue, United και American επιτρέπουν αλλαγές πτήσεων χωρίς επιβάρυνση.
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Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που θα φέρει ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.

Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσεϊ έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης.

Ριπές ανέμου που θα υπερβαίνουν τα 100 χλμ/ώρα προβλέπονται σε ορισμένες περιοχές της Νέας Αγγλίας, ενώ ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται στο ανατολικό τμήμα της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της Βοστώνης.

Παράκτιες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζίνιας, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν βρεθεί από την Τετάρτη αντιμέτωπες με πλημμυρικά φαινόμενα.

Λόγω της κακοκαιρίας ακυρώθηκαν δύο συναυλίες του Εντ Σίραν κοντά στη Βοστώνη, το φεστιβάλ Global Citizen στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης και το φεστιβάλ Oceans Calling στο Μέριλαντ.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) προειδοποίησε ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο ματαίωσης πτήσεων και προέτρεψε τους ταξιδιώτες να συμβουλεύονται τον ιστότοπό της για νεότερες πληροφορίες. Οι αεροπορικές εταιρείες JetBlue, United Airlines και American Airlines ενημέρωσαν πως θα επιτρέψουν σε ταξιδιώτες να αλλάξουν τις πτήσεις τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

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