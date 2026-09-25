Σχεδόν τρία εκατομμύρια οχήματα Volkswagen και Audi ανακαλούνται παγκοσμίως - Πρόβλημα στο τιμόνι

Snapshot Ο Όμιλος Volkswagen ανακαλεί σχεδόν 2,9 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως λόγω προβλήματος διάβρωσης σε βίδα του μηχανισμού διεύθυνσης.

Η ανάκληση αφορά 2.159.054 Volkswagen (μοντέλα Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran, Caddy) και 696.547 Audi Q3 κατασκευασμένα μεταξύ 2013 και 2024.

Η διάβρωση της βίδας μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο και αστοχία του συστήματος διεύθυνσης.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να συνεχίσουν τη χρήση των οχημάτων μέχρι να αντικατασταθεί η βίδα με ανθεκτικότερη στη διάβρωση, χωρίς κόστος για αυτούς.

Η αντικατάσταση πραγματοποιείται μέσω ραντεβού στην αντιπροσωπεία στο πλαίσιο της εκστρατείας ανάκλησης. Snapshot powered by AI

Ο Όμιλος Volkswagen ανακαλεί σχεδόν 2,9 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως λόγω μιας βίδας που μπορεί να διαβρωθεί μέχρι σημείου σπασίματος και, στη χειρότερη περίπτωση, να προκαλέσει βλάβη στο τιμόνι.

Η μαζική ανάκληση επηρεάζει 2.159.054 μοντέλα Volkswagen παγκοσμίως, που κατασκευάστηκαν μεταξύ 2013 και 2024, και 696.547 οχήματα Audi Q3.

Η έκθεση προήλθε από την Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Μηχανοκίνητων Οχημάτων, την Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), η οποία κατέγραψε το πρόβλημα σε οχήματα που κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ των μοντέλων που επηρεάζονται από την ανάκληση είναι τα Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran και Caddy. Για την Audi, επηρεάζεται το Q3 .

Η βίδα μπορεί να διαβρωθεί και να σπάσει

Το ελάττωμα επηρεάζει τη βάση του μηχανισμού διεύθυνσης. Υπό ορισμένες καιρικές συνθήκες, η υγρασία μπορεί να φτάσει στην περιοχή των μπουλονιών και να προκαλέσει διάβρωση . Με την πάροδο του χρόνου, το εξάρτημα μπορεί να αποδυναμωθεί ή ακόμη και να σπάσει. Αυτό, σύμφωνα με την KBA, μπορεί να προκαλέσει αστοχία του συστήματος διεύθυνσης. Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, η βίδα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα εξάρτημα με μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους μέχρι να προγραμματίσουν ένα ραντεβού με την αντιπροσωπεία για την αντικατάσταση των μπουλονιών. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την αντικατάσταση του μπουλονιού του τιμονιού με μια πιο ανθεκτική στη διάβρωση έκδοση. Αυτή η εργασία εκτελείται στο πλαίσιο της εκστρατείας ανάκλησης και δεν βαρύνει τον ιδιοκτήτη.