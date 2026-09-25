Πλάκα: Βρέθηκε τσάντα που φέρεται να ανήκει στην Αμερικανίδα τουρίστρια

Snapshot Βρέθηκε τσάντα που φέρεται να ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια στα χαλάσματα κτιρίου στην Πλάκα.

Αναζητούνται πέντε άτομα που πιθανόν διέμεναν στους πρώτους δύο ορόφους του κατεστραμμένου κτιρίου.

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ζούσε στον δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, στον πρώτο όροφο.

Η Πυροσβεστική χρησιμοποίησε γεώφωνα και εκπαιδευμένους σκύλους στην επιχείρηση έρευνας για τους αγνοούμενους.

Οι μπουλντόζες συνεχίζουν να απομακρύνουν μπάζα από το σημείο της κατάρρευσης. Snapshot powered by AI

Μια τσάντα που φέρεται να ανήκει στην Αμερικανίδα τουρίστρια βρέθηκε μέσα στα χαλάσματα του κτιρίου που κατέρρευσε το πρωί στην Πλάκα.

Υπενθυμίζεται ότι αναζητούνται πέντε άτομα που, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στον δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο, διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης τρεις τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού.

Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής με τη χρήση γεωφώνων στο κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα με σκοπό την εύρεση των πέντε αγνοούμενων.

Στην προσπάθεια της Πυροσβεστικής συνδράμουν και δύο ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Την σκυτάλη πήραν ξανά οι μπουλντόζες προκειμένου να απομακρύνουν τα μπάζα.

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