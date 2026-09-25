Χαλκιδική: Φωτιά στη Νέα Τρίγλια

Σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση 

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Χαλκιδική: Φωτιά στη Νέα Τρίγλια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια περίπου στις 16:30.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 22 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
  • Υδροφόρα οχήματα του Δήμου Νέας Προποντίδας συνδράμουν στο έργο της πυρόσβεσης.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
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Φωτιά εκδηλώθηκε περί τις 16:30 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας. Για την κατάσβεση της φωτιάς, έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Επιπλέον, έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν και υδροφόρα οχήματα του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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