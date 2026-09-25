Κώστας Τουρνάς - Διονύσης Τσακνής: «Το Ροκ το Ελληνικό» επιστρέφει στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Special guests: Φίλιππος Πλιάτσικας, Γιάννης Ζουγανέλης & Πάνος Μουζουράκης!

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Κώστας Τουρνάς - Διονύσης Τσακνής: «Το Ροκ το Ελληνικό» επιστρέφει στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ
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Μετά από έναν σαρωτικό χειμώνα γεμάτο απανωτά sold out και θερμή ανταπόκριση από το κοινό, η επιτυχημένη μουσική παράσταση «Το Ροκ το Ελληνικό» με τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή μεταφέρεται κάτω από το φθινοπωρινό ουρανό στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για μια μεγάλη συναυλία-γιορτή, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Η πρωτοφανής χημεία των δύο κορυφαίων δημιουργών και η αστείρευτη ενέργειά τους πάνω στη σκηνή αγκαλιάστηκαν θερμά από την πρώτη στιγμή, κερδίζοντας το πιο δυνατό χειροκρότημα και δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γιορτής που έγινε το απόλυτο σημείο αναφοράς της νυχτερινής Αθήνας.

Οι δύο εμβληματικοί καλλιτέχνες ενώνονται ξανά, φέρνοντας μαζί τους το συναίσθημα και την ιστορία μιας ολόκληρης εποχής. Ο Κώστας Τουρνάς, ο πρωτοπόρος που ξεκίνησε από τους θρυλικούς Poll για να χαράξει στη συνέχεια μια σπουδαία σόλο πορεία γεμάτη καινοτομίες, και ο Διονύσης Τσακνής, ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, γνωστός για το έντονο κοινωνικό και συναισθηματικό στίγμα των έργων του.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου η μουσική τους συνάντηση απογειώνεται στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ με τη συμμετοχή του Φίλιππου Πλιάτσικα, του Γιάννη Ζουγανέλη και του Πάνου Μουζουράκη.

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Ο εμβληματικός δημιουργός και συνιδρυτής των Πυξ Λαξ, Φίλιππος Πλιάτσικας, με τη δική του βαριά κληρονομιά και τον θρυλικό ροκ αέρα του, έρχεται να σφραγίσει τη βραδιά με τραγούδια-ύμνους που καθόρισαν την ελληνική μουσική σκηνή και μεγάλωσαν γενιές ακροατών.

Ο χαρισματικός και πολυτάλαντος Γιάννης Ζουγανέλης, με το ανατρεπτικό του χιούμορ, την εκρηκτική του παρουσία και τη σπουδαία μουσική του διαδρομή, έρχεται να δώσει μια ξεχωριστή, απρόβλεπτη και άκρως ψυχαγωγική νότα στη βραδιά.

Ο ανατρεπτικός και πολυδιάστατος Πάνος Μουζουράκης, με την απαράμιλλη σκηνική του ενέργεια, τον ιδιαίτερο εκφραστικό του τρόπο και το εκρηκτικό του ταπεραμέντο, έρχεται να ηλεκτρίσει την ατμόσφαιρα, χαρίζοντας στο κοινό μοναδικές ερμηνείες.

Στη σκηνή θα ακουστούν αγαπημένα τραγούδια-σταθμοί από την πλούσια δισκογραφία τους που λάτρεψε και τραγούδησε μαζί τους το κοινό, όπως τα «Άνθρωπε αγάπα», «Όμορφη», «Μην της το πεις», «Δεν μετανιώνω» και «Όπου φυσάει ο άνεμος» από την πορεία του Κώστα Τουρνά, αλλά και τα «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», «Ώρες σιωπής», «Το τρίτο σου μάτι» και «Ρωγμές» από το έργο του Διονύση Τσακνή. Από τη μεγάλη αυτή γιορτή δεν θα λείψουν φυσικά οι εμβληματικές, διαχρονικές επιτυχίες του Φίλιππου Πλιάτσικα που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, οι ξεχωριστές μουσικές στιγμές του Γιάννη Ζουγανέλη, αλλά και οι αγαπημένες επιτυχίες του Πάνου Μουζουράκη, όλα ιδωμένα μέσα από νέες, καθηλωτικές ενορχηστρώσεις, απρόσμενα ντουέτα και τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών.

Η προπώληση των εισιτηρίων για αυτή τη σπάνια μουσική σύμπραξη έχει ξεκινήσει και υπόσχεται να συγκινήσει και να ξεσηκώσει όσους δεν πρόλαβαν τον χειμώνα αλλά και όσους θέλουν να τη ζήσουν ξανά ξεκίνησε! Μην το χάσετε!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

ΤΗΛ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-8227471 & 210-8831487

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/k-tournas-d-tsaknis-to-rok-to-elliniko/ και στα ταμεία του Θεάτρου

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