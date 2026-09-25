Έκρηξη στην Πλάκα: Ισοπεδώθηκε το κτίριο, 3 τραυματίες - Η ΕΜΑΚ ψάχνει για εγκλωβισμένους - Βίντεο

Snapshot Ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε παλιό κτίριο στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευσή του και τρεις ελαφρά τραυματίες.

Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ διεξάγουν έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί παρουσία τους.

Η έκρηξη πιθανώς οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, αλλά τα αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το κτίριο φιλοξενούσε διαμερίσματα, μεταξύ των οποίων και μία μονάδα Airbnb και κατοικία ηλικιωμένου ζευγαριού, γεγονός που ανησυχεί για πιθανούς εγκλωβισμένους.

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτίρια και οχήματα, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης των διασωστικών επιχειρήσεων. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην Πλάκα, όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε παλιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, στη συμβολή της με τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει.

Πριν από λίγο, στις 11 η ώρα, άνδρες της ΕΜΑΚ μπήκαν στο κτίριο ψάχνωντας για εγκλωβισμένους

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς, όπως δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι άνθρωποι», εξηγώντας ότι από τις εικόνες που μεταφέρουν οι αξιωματικοί στο σημείο «δεν υπάρχουν πλέον επίπεδα κτιρίου», γεγονός που δυσχεραίνει τον έλεγχο και την έρευνα στα συντρίμμια.

Η συγκεκριμένη επισήμανση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρχικά οι πληροφορίες από το σημείο ήταν συγκεχυμένες και οι διασώστες έπρεπε πρώτα να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να βρίσκονται άνθρωποι κάτω από τα μπάζα.

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Η έκρηξη λίγο μετά τις 7:30

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί. Η ισχυρή έκρηξη που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της πρωτευούσας προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο παλιό κτίριο και ακολούθησε κατάρρευση, ενώ στα πρώτα λεπτά εκδηλώθηκε και μικρή εστία φωτιάς.

Οι πρώτες πληροφορίες συνέδεσαν την έκρηξη με πιθανή διαρροή φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο η αιτία να έχει οριστικοποιηθεί. Για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν ειδικά διασωστικά μέσα της 1ης ΕΜΑΚ. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων διέθεσε μηχάνημα έργου για να συνδράμει τις προσπάθειες των συνεργείων.

01 07 02 07 03 07 04 07 05 07 Παραθυρόφυλλο από το κτίριο που κατέρρευσε εκτινάχθηκε στον αέρα και «κόλλησε» σε σύρματα Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr 06 07 Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr 07 07

Τρεις ελαφρά τραυματίες, oι δύο απεγκλωβίστηκαν από διπλανό κτίριο

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις άνθρωποι. Ένας άνδρας τραυματίστηκε από θραύσματα και μπάζα που εκτοξεύτηκαν από την ισχυρή έκρηξη, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο. Οι δύο γυναίκες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Η παρουσία των δύο γυναικών στο διπλανό κτίριο αποτυπώνει και την ένταση του ωστικού κύματος, καθώς η έκρηξη δεν περιορίστηκε μόνο στο κτίριο όπου εκδηλώθηκε, αλλά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και στις γειτονικές ιδιοκτησίες.

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Airbnb ο ένας όροφος, ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε από την πρώτη στιγμή το γεγονός ότι στο κτίριο υπήρχαν κατοικίες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ισόγειος χώρος ήταν ακατοίκητος, ενώ στον πρώτο όροφο υπήρχε διαμέρισμα που χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω Airbnb. Στον δεύτερο όροφο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι.

Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους οι διασώστες έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα για τυχόν εγκλωβισμένους, καθώς η κατάσταση του κτιρίου μετά την κατάρρευση δεν επέτρεπε ασφαλή εικόνα για το εσωτερικό του.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μάλιστα, ήταν σαφής ως προς την εικόνα που είχαν εκείνη την ώρα οι Αρχές: δεν μπορούσαν να γνωρίζουν εάν υπήρχαν άνθρωποι κάτω από τα ερείπια.

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Σκόνη, καπνοί και συντρίμμια μετά την κατάρρευση

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης καταγράφουν τη σφοδρότητα του περιστατικού. Μετά την έκρηξη, ένα πυκνό σύννεφο σκόνης και καπνού κάλυψε το σημείο, ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η εικόνα του κτιρίου άλλαξε δραματικά.

Η Πυροσβεστική συνέχισε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα ερείπια, την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Η αρχική εστία φωτιάς τέθηκε υπό έλεγχο, όμως η παρουσία ερειπίων και η κατάσταση των γύρω κτιρίων απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή από τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στο σημείο.

Εκτεταμένες ζημιές στα γύρω κτίρια

Η ισχύς της έκρηξης έγινε αντιληπτή και από τις ζημιές που προκλήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

Τζάμια σε παρακείμενα κτίρια έσπασαν, κουφώματα υπέστησαν σοβαρές φθορές, ενώ οικοδομικά υλικά εκτοξεύτηκαν στο εσωτερικό γειτονικών χώρων. Φωτογραφίες από το εσωτερικό παρακείμενου κτιρίου αποτυπώνουν σπασμένα τζάμια, σοβάδες, συντρίμμια και τμήματα κουφωμάτων που έχουν αποκολληθεί και καταλήξει μέσα στα δωμάτια.

Σε ορισμένα σημεία, έπιπλα και αντικείμενα μετακινήθηκαν ή ανατράπηκαν από το ωστικό κύμα, ενώ μεγάλα κομμάτια τοιχοποιίας βρέθηκαν στο εσωτερικό των χώρων.

Ζημιές προκλήθηκαν επίσης σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Λυσικράτους, καθώς κομμάτια από το κτίριο έπεσαν πάνω στα οχήματα.

«Ήταν ένα μπαμ και αμέσως μετά είδαμε το κτίριο να καταρρέει»

Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη, μεταφέροντας την εικόνα ενός ξαφνικού και ιδιαίτερα δυνατού κρότου, ο οποίος ακολουθήθηκε σχεδόν αμέσως από την κατάρρευση του κτιρίου.

Η περιοχή, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία του κέντρου της Αθήνας, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε πεδίο μεγάλης επιχείρησης της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Παράλληλα, η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε και εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προκειμένου να παραμείνει ελεύθερη η πρόσβαση των πυροσβεστικών και διασωστικών δυνάμεων.

Έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Στο μικροσκόπιο τα αίτια της έκρηξης

Παρότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει στα οριστικά αίτια.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ το βάρος της επιχείρησης παραμένει στην ασφάλεια της περιοχής και στην έρευνα για τυχόν εγκλωβισμένους.

Την ίδια ώρα, εξετάζεται και η κατάσταση στην οποία βρισκόταν το παλιό κτίριο πριν από την έκρηξη, καθώς και οι συνθήκες που επικρατούσαν στους χώρους του.

Το βασικό ερώτημα, πάντως, τις πρώτες ώρες μετά την καταστροφή παραμένει ένα: αν υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια. Όπως κατέστησε σαφές ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η απάντηση δεν ήταν ακόμη γνωστή και οι έρευνες των διασωστών συνεχίζονταν.

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