Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος Τούρκος για τον βαρύ οπλισμό - Αναζητείται 30χρονος Έλληνας

Snapshot Συνελήφθη ο 36χρονος Τούρκος για διακίνηση βαρέος οπλισμού στη Θεσσαλονίκη μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα.

Το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε την προφυλάκιση του 36χρονου με βούλευμα.

Ο 30χρονος Έλληνας, μειονοτικός, που συνελήφθη αρχικά μαζί με τον Τούρκο, παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται.

Στην κατοχή τους βρέθηκε μακρύκανο όπλο με διόπτρα και υποπολυβόλο τύπου Uzi που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από εντοπισμό και επέμβαση αστυνομικών του ελληνικού FBI. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη ο 36χρονος Τούρκος μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα στην απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι τόσο ο ίδιος όσο και ο 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου για διακίνηση βαρέος οπλισμού.

Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, που δημοσιεύτηκε χθες, αποφασίστηκε να προφυλακιστεί και έτσι μετά την κινητοποίηση της Αστυνομίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη εκτός νομού Θεσσαλονίκης.

Ο 30χρονος Έλληνας, ο οποίος είναι μειονοτικός, συνεχίζει να αναζητείται. Υπενθυμίζεται ότι αστυνομικοί του ελληνικού FBI τούς εντόπισαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα, όπου, μεταξύ άλλων, υπήρχαν ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα, που προοριζόταν για ελεύθερο σκοπευτή, κι ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi.

Με πληροφορίες από voria.gr

Διαβάστε επίσης