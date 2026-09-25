Θάνατος Μαζωνάκη: Ο διάλογος με τον υπνοθεραπευτή σε καφέ του Ψυχικού - Το μυστήριο με την προποφόλη

O Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να αναφέρθηκε σε κάποιες φοβίες που αντιμετώπιζε και να αναζήτησε τη βοήθεια του υπνοθεραπευτή

Μίλτος Τσεκούρας

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο διάλογος με τον υπνοθεραπευτή σε καφέ του Ψυχικού - Το μυστήριο με την προποφόλη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό σε καφέ στο Ψυχικό για να συζητήσουν υπνοθεραπεία και προσωπικά ζητήματα του τραγουδιστή.
  • Ο Κομιανός επισήμανε ότι δεν ήταν εφικτό να ληφθεί πλήρες ιατρικό ιστορικό σε καφέ και συνέστησε στον Μαζωνάκη να εξετάσει το ιατρικό του σκέλος πριν ξεκινήσει θεραπεία.
  • Ο Μαζωνάκης ανέφερε ότι δεν μπορούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό για θεραπεία και είχε ήδη κάνει υδροθεραπείες στο Κολωνάκι, όπου συνεργαζόταν και ο Κομιανός.
  • Το περιβάλλον του Κομιανού αρνείται φιλική σχέση του υπνοθεραπευτή με προφυλακισμένους γιατρούς και αναφέρει την ύπαρξη τριήμερου σεμιναρίου με σχετική σύμβαση.
  • Ο Νάσος Κομιανός δεν προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις και παρέπεμψε στις καταθέσεις του στις δικαστικές αρχές, χαρακτηρίζοντας τις δημοσιεύσεις ανακριβείς.
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Νέα στοιχεία για τη συνάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Oι δύο άνδρες φέρεται να συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε καφέ στο Ψυχικό, όπου είχαν συζήτηση σχετικά με την υπνοθεραπεία και ένα ζήτημα για το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τραγουδιστής αναζητούσε βοήθεια.

O Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε ότι είχε δει τον Νάσο Κομιανό στα social media και είχε παρακολουθήσει βίντεο σχετικά με την υπνοθεραπεία. Φέρεται, μάλιστα, να του είπε ότι ήθελε να τον συναντήσει από κοντά προκειμένου να συζητήσουν.

Ο διάλογος στο καφέ

O Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να αναφέρθηκε σε κάποιες φοβίες που αντιμετώπιζε και να αναζήτησε τη βοήθεια του υπνοθεραπευτή.

Ο Νάσος Κομιανός, σύμφωνα με την ίδια πηγή, φέρεται να του επισήμανε ότι δεν ήταν δυνατό να ληφθεί πλήρες ιστορικό σε μια συνάντηση σε καφέ και ότι θα έπρεπε προηγουμένως να εξεταστεί το ιατρικό σκέλος.

Όπως παρουσιάστηκε στο ρεπορτάζ, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να είπε στον τραγουδιστή:

«Δεν μπορούμε Γιώργο, εδώ στο καφέ να πάρουμε το ιστορικό σου. Πρέπει πρώτα να κοιτάξεις το ιατρικό σου κομμάτι για να βοηθηθείς. Πήγαινε στο εξωτερικό...»

«Δεν μπορώ να πάω στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα με ξέρουν», απάντησε ο τραγουδιστής. Ο Νάσος Κομιανός τον ρώτησε τότε: «Καλά, δεν έχεις κάνει τίποτα τόσα χρόνια;». Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε στις θεραπείες που είχε κάνει στο Κολωνάκι: «Όχι, έχω κάνει μόνο κάτι υδροθεραπείες στο Κολωνάκι, στη (γιατρό)».

Η αναφορά αυτή οδήγησε στην 56χρονη γιατρό, με τον υπνοθεραπευτή να αποκαλύπτει: «Συνεργάζομαι μαζί της. Μικρός ο κόσμος, Γιώργο». Ο τραγουδιστής τού ζήτησε τότε: «Ωραία, δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο να της μιλήσω;». Η απάντηση του Νάσου Κομιανού ήταν άμεση: «Κάτσε, την καλώ τώρα».

Τι απαντά το περιβάλλον του Νάσου Κομιανού

Το περιβάλλον του Νάσου Κομιανού υποστηρίζει ότι ο υπνοθεραπευτής δεν διατηρούσε φιλική σχέση με τους προφυλακισμένους γιατρούς και ότι δεν ήταν «κολλητός» τους, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε πραγματοποιηθεί ένα τριήμερο σεμινάριο, ενώ υπήρχε και σχετική σύμβαση με συγκεκριμένους όρους.

Ο ίδιος ο Νάσος Κομιανός, σε δήλωσή του στον Alpha, επέλεξε να μην επεκταθεί περαιτέρω στην υπόθεση, παραπέμποντας στις καταθέσεις του στις δικαστικές αρχές.

«Δεν θα σας πω τίποτα. Τα είπα όλα στον ανακριτή. Τα έχετε παρουσιάσει όλα με μεγάλη ανακρίβεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ερωτήματα για την προποφόλη

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και η φερόμενη χορήγηση αναισθητικής ουσίας στον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, στον τραγουδιστή φέρεται να χορηγήθηκε αναισθητικό, πιθανότατα προποφόλη, χωρίς η συγκεκριμένη διαδικασία να προβλέπεται από το ιατρικό πρωτόκολλο.

Η προποφόλη είναι ενδοφλέβιο αναισθητικό ταχείας δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση της αναισθησίας, καθώς και σε διαδικασίες καταστολής υπό κατάλληλες ιατρικές συνθήκες.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει αφορά τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη ουσία φέρεται να βρέθηκε στην κατοχή της γιατρού.

Η προποφόλη δεν αποτελεί φάρμακο που μπορεί να προμηθευτεί κανείς από ένα κοινό φαρμακείο. Η χορήγησή της απαιτεί κατάλληλες ιατρικές προϋποθέσεις και εξοπλισμό, ενώ η προμήθεια και η διακίνησή της υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες.

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, τίθενται επομένως ερωτήματα σχετικά με την προέλευση της ουσίας, τον τρόπο προμήθειάς της και τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στον συγκεκριμένο χώρο.

Η δεύτερη ασθενής που υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια ακόμη παράμετρος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ίδια ημέρα και περίπου την ίδια ώρα, μια ακόμη γυναίκα υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση σε διπλανό εξεταστήριο. Πρόκειται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για γυναίκα από την Ελβετία.

Σε αντίθεση με την περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, στη συγκεκριμένη γυναίκα δεν χορηγήθηκε μέθη, καθώς, όπως αναφέρθηκε, το πρωτόκολλο της συγκεκριμένης διαδικασίας και του χρησιμοποιούμενου μηχανήματος δεν προβλέπει τη χορήγησή της.

Το στοιχείο αυτό προσθέτει ένα ακόμη ερώτημα στην υπόθεση: για ποιον λόγο χορηγήθηκε αναισθητική ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη, εφόσον η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν προβλέπει τη χρήση μέθης, και κυρίως με ποιον τρόπο η προποφόλη βρέθηκε στον συγκεκριμένο χώρο.

Τα ζητήματα αυτά αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες καλούνται να διερευνήσουν την προέλευση της ουσίας, τον τρόπο χορήγησής της και το εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατρικές διαδικασίες.

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