Από που προήλθε τελικά η Σινδόνη του Τορίνο; Νέα στοιχεία περιπλέκουν τις έρευνες

Snapshot Νέα ανάλυση DNA από ίνες της Σινδόνης του Τορίνο εντοπίζει γενετικές γραμμές που συνδέονται κυρίως με την Εγγύς Ανατολή, ειδικά τους Δρούζους της Μέσης Ανατολής.

Τα βιολογικά ευρήματα δείχνουν παρουσία μικροοργανισμών που ευδοκιμούν σε αλατούχο περιβάλλον, υποδηλώνοντας πιθανή αποθήκευση ή επεξεργασία κοντά σε αλμυρό νερό.

Η ανάλυση αποκαλύπτει εκτεταμένη μόλυνση και ανάμειξη DNA από πολλούς ανθρώπους, καθιστώντας δύσκολη την ταυτοποίηση του πρωτότυπου ατόμου που κάλυπτε το ύφασμα.

Βιολογικά στοιχεία από φυτά και ζώα προέρχονται από ευρωπαϊκές, ασιατικές και αμερικανικές περιοχές, υποδηλώνοντας συσσώρευση υλικού κατά τους μεταγενέστερους αιώνες.

Τα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν ούτε αποκλείουν τη μεσαιωνική ή αρχαία προέλευση της Σινδόνης, ούτε συνδέουν αμετάκλητα το ύφασμα με τον Ιησού Χριστό. Snapshot powered by AI

Το σάβανο που πιστεύεται ότι τύλιξε το σώμα του Ιησού μετά τη σταύρωση είναι ένα από τα πιο μελετημένα και έντονα αμφισβητούμενα αντικείμενα στην ιστορία. Γνωστό ως Σινδόνη του Τορίνο, το λινό ύφασμα μήκους 14 ποδιών φέρει την εικόνα ενός άνδρα ενσωματωμένη στις ίνες του.

Ενώ η χρονολόγηση με ραδιοάνθρακα τη δεκαετία του 1980 έδειξε μεσαιωνική προέλευση, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι άλλα στοιχεία σχετικά με το λινό ύφασμα αποκαλύπτουν μια διαφορετική ιστορία.

Τι αναφέρει πρόσφατη ανάλυση

Μια πρόσφατη ανάλυση των ινών που αφαιρέθηκαν από το ύφασμα έδωσε αποτελέσματα που φαίνεται να συνδέουν το μυστηριώδες λείψανο με τη βιβλική του προέλευση. Μια ομάδα Ιταλών ερευνητών ανέλυσε ίνες λινου που είχαν αφαιρεθεί από διάφορα σημεία της Σινδόνη κατά τη διάρκεια μιας έρευνας το 1978 χρησιμοποιώντας αλληλούχιση νέας γενιάς που μπορεί να αναζητήσει εκατομμύρια γενετικά θραύσματα ταυτόχρονα.

Εντόπισαν μια σπάνια ανθρώπινη γενετική καταγωγή που συναντάται κυρίως στην Εγγύς Ανατολή, ιδίως μεταξύ του λαού των Δρούζων στην Αγία Γη, την Ιορδανία, το Λίβανο και τη Συρία. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν επίσης μικροοργανισμούς που ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα το ύφασμα να είχε κάποτε συντηρηθεί ή αποθηκευτεί κοντά σε αλμυρό νερό.

Η μελέτη, η οποία έχει υποβληθεί σε επιστημονική αξιολόγηση, αναφέρθηκε πρόσφατα από το Vatican News, το οποίο επισήμανε: «Αυτά τα ευρήματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν την παραμονή της Σινδόνης στη Μέση Ανατολή και σε ένα αλατούχο περιβάλλον, όπως κοντά στη Νεκρά Θάλασσα, προσθέτοντας ένα ακόμη κομμάτι στο μωσαϊκό των επιστημονικών στοιχείων που υποστηρίζουν την αυθεντικότητα της Σινδόνης».

Ωστόσο, οι ερευνητές τόνισαν ότι το DNA δεν μπορεί να αποδείξει ότι το ύφασμα κάλυψε τον Ιησού ούτε να προσδιορίσει αν είναι μεσαιωνικό ή 2.000 ετών. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Σινδόνης τεκμηριώθηκε στο Lirey της Γαλλίας, τη δεκαετία του 1350, όταν ένας ιππότης με το όνομα Geoffroi de Charny το εξέθεσε. Δεν είναι γνωστό πώς απέκτησε το ύφασμα.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports στις 9 Ιουλίου 2026, βασίζεται στην ανάλυση DNA που πραγματοποίησε η ομάδα το 2015 σε σωματίδια και ίνες που συλλέχθηκαν από το Σινδόνη το 1978. Αυτή τη φορά, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν πιο προηγμένη τεχνολογία αλληλούχισης για να εξετάσουν μια ξεχωριστή συλλογή 12 δειγμάτων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ίδιας έρευνας, αλλά δεν είχαν συμπεριληφθεί στη μελέτη του 2015.

Η έρευνα, υπό την καθοδήγηση του Δρ. Τζιάνι Μπαρκάτσια, καθηγητή γενετικής και γονιδιωματικής στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας στην Ιταλία, είχε ως στόχο να αποκαλύψει βιολογικά στοιχεία σχετικά με το μακρύ και περίπλοκο ταξίδι του μυστηριώδους κειμηλίου. Η μελέτη του 2015 ανέλυσε σωματίδια που συλλέχθηκαν από τη Σινδόνη το 1978 και νήματα που σχετίζονταν με τη δοκιμή ραδιοάνθρακα του 1988, αποκαλύπτοντας DNA από τουλάχιστον 19 είδη φυτών και μιτοχονδριακές καταγωγές που αποδίδονται σε τουλάχιστον 14 άτομα.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το 55,6% των αλληλουχιών ανθρώπινου DNA αντιστοιχούσε σε γενεαλογίες της Εγγύς Ανατολής και το 38,7 % σε γενεαλογίες της Ινδίας, αν και το υλικό θα μπορούσε να έχει συσσωρευτεί μέσα από αιώνες χειρισμού.Αυτά τα στοιχεία περιγράφουν την αναλογία των ταξινομημένων αλληλουχιών DNA, όχι το ποσοστό των ατόμων που χειρίστηκαν το ύφασμα ή την καταγωγή της Σινδόνης.

Η ανάλυση του 2026 αποκάλυψε εκτεταμένη σύγχρονη μόλυνση, καθώς και μικροοργανισμούς του δέρματος, μύκητες, μικροοργανισμούς που ευδοκιμούν σε αλατούχο περιβάλλον, φυτά, ζώα και μεσογειακά κοράλλια.

Μια μητρική γενεαλογική σειρά DNA που συναντάται συχνά στους Ασκενάζι Εβραίους ήταν κυρίαρχη σε τρία δείγματα της Σινδόνης. Ωστόσο, το ίδιο γενετικό αποτύπωμα ανήκε στον καθηγητή Pierluigi Baima Bollone, ο οποίος συνέλεξε τα δείγματα το 1978. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μεγάλο μέρος αυτού του DNA προήλθε πιθανώς από τον Bollone ή από στενό συγγενή του, κατά τη διάρκεια του χειρισμού των δειγμάτων, και όχι από τον άνδρα που είχε αρχικά τυλιχθεί στο ύφασμα.

Η ομάδα εντόπισε επίσης τρεις άλλες μητρικές γενεαλογικές γραμμές, συμπεριλαμβανομένων των H1b, που είναι κοινή στην Ευρώπη, και H2a2, η οποία ενδέχεται να εμφανίζεται επειδή χρησιμοποιείται ως τυποποιημένη γενετική αναφορά.

Εντοπίστηκε επίσης η σπάνια γενεαλογική γραμμή H33. Σήμερα συναντάται σε ομάδες της Εγγύς Ανατολής, ειδικά μεταξύ των Δρούζων, μιας αραβόφωνης εθνοθρησκευτικής μειονότητας που ζει στους Άγιους Τόπους, την Ιορδανία, τον Λίβανο και τη Συρία.

«Ο πληθυσμός των Δρούζων μοιράζεται κοινή γενετική καταγωγή με τους Εβραίους και τους Κύπριους, και ιστορικά έχει αναμειχθεί με άλλους πληθυσμούς της Λεβαντίνης, συμπεριλαμβανομένων των Παλαιστινίων και των Συρίων», έγραψε η ομάδα.

Οι γενεαλογίες H2a2 και H33 είχαν ήδη ανιχνευθεί στην έρευνα του 2015, οπότε η παρουσία τους δεν αποτελούσε εντελώς νέα ανακάλυψη.

Οι ερευνητές του 2026 δεν μπόρεσαν επίσης να ανακατασκευάσουν με βεβαιότητα τις δευτερεύουσες μητρικές γενεαλογίες της Νότιας Ασίας που είχαν αναφερθεί στα δείγματα του 2015.Τα δείγματα περιείχαν έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ελαφρώς διαφορετικών παραλλαγών μιτοχονδριακού DNA, διάσπαρτων σε όλο το γενετικό υλικό.

Αυτή η ανάμειξη έδειξε ότι πολλοί άνθρωποι άγγιξαν ή ήρθαν με άλλο τρόπο σε επαφή με το Σινδόνη, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την ταυτοποίηση του DNA που ανήκει στο πρόσωπο που είχε αρχικά τυλιχθεί στο ύφασμα.Στοιχεία επαναλαμβανόμενου χειρισμού βρέθηκαν επίσης υπό τη μορφή κοινών δερματικών βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των Cutibacterium και Staphylococcus. Οι αλόφιλοι (ή αλατόφιλοι) μικροοργανισμοί, υποδηλώνουν ότι το υλικό εκτέθηκε σε συνθήκες υψηλής αλατότητας, πιθανώς κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης ή όταν το λινό υποβλήθηκε σε επεξεργασία σε υφάλμυρο ή αλμυρό νερό.

Ωστόσο, οι ερευνητές εντόπισαν επίσης το Debaryomyces hansenii, έναν μύκητα που απαντάται συνήθως στο τυρί και σε εξαιρετικά αλμυρό νερό, μαζί με άλλους μύκητες. Αυτό καθιστά δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια πού ή πώς οι μικροοργανισμοί κατέληξαν στη Σινδόνη.

Επειδή τα δείγματα περιείχαν ελάχιστο αξιοποιήσιμο ανθρώπινο DNA, οι ερευνητές διεύρυναν την έρευνά τους ώστε να συμπεριλάβουν κάθε είδους βιολογικό υλικό, όπως βακτήρια, μύκητες, φυτά, ζώα, ιούς και μικροοργανισμούς που ευδοκιμούν σε αλατούχο περιβάλλον.

Οι ερευνητές συνέδεσαν μέρος του βιολογικού υλικού με ευρείες περιοχές, όπως η Εγγύς Ανατολή, η Ευρώπη, η Ασία, η Μεσόγειος και η Αμερική. Η ομάδα, ωστόσο, δεν μπόρεσε να προσδιορίσει συγκεκριμένες χώρες ούτε να καθορίσει πότε τα ίχνη αυτά έφτασαν στο Σινδόνη.

Περιπλέκονται τα στοιχεία

Τα ευρύτερα βιολογικά στοιχεία, ωστόσο, περιπλέκουν τους ισχυρισμούς ότι η Σινδόνη προέρχεται από την Ιουδαία του 1ου αιώνα. Οι ερευνητές εντόπισαν μεσογειακά κοράλλια, οικόσιτα ζώα και καλλιέργειες που προέρχονταν από όλη την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική.

Το ισχυρότερο φυτικό σήμα προήλθε από καρότα που μοιάζουν με ευρωπαϊκές ποικιλίες που αναπτύχθηκαν κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, ενώ ο αραβόσιτος, οι ντομάτες, οι πιπεριές, οι πατάτες και τα φιστίκια έφτασαν στην Ευρώπη μόνο μετά τον Κολόμβο.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι μεγάλο μέρος του βιολογικού υλικού συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια μεταγενέστερων αιώνων.Κανένα φυτό δεν ήταν αποκλειστικό της Λεβαντίνης, και οι ερευνητές παρατήρησαν την απουσία χλωρίδας χαρακτηριστικής της Μέσης Ανατολής.

Οι πρωτεϊνικές αναλύσεις δεν εντόπισαν αρχαίο βιολογικό υλικό, ενώ η χρονολόγηση με ραδιοάνθρακα δύο χαλαρών νημάτων αντανακλούσε τεκμηριωμένες επιδιορθώσεις και όχι την ηλικία του αρχικού υφάσματος.Οι ερευνητές κατέληξαν τελικά στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία δεν μπορούν να αποδείξουν εάν η Σινδόνη δημιουργήθηκε στη μεσαιωνική Ευρώπη ή χρονολογείται περίπου 2.000 χρόνια πριν, και δεν αποδεικνύουν τη σύνδεσή του με τον Ιησού.

Με πληροφορίες από Daily Mail

Διαβάστε επίσης