Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (25/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 10:03:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΝΟ64 από: 07:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ ΝΟ110Α από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ ΝΟ61, 63 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|1232
|Κατασκευές
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 11:00:00 πμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΟΣ, ΤΣΙΤΟΥΡΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|598
|Κατασκευές
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΕΥΔΟΞΟΥ απο κάθετο: ΕΥΔΟΞΟΥ 28 έως: ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΔΟΞΟΥ έως: ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ 17 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1116
|Κατασκευές
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 12:00:00 μμ
|ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΚΙΟΥΡΙ απο κάθετο: ΒΟΛΟΥ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΒΟΛΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΛΙΟΥ απο κάθετο: Μ.ΚΙΟΥΡΙ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: Μ.ΚΙΟΥΡΙ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ + ΓΛΗΝΟΥ+ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ+ΡΕΑΣ απο κάθετο: Μ.ΚΙΟΥΡΙ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Κατασκευές
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 12:00:00 μμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΗ, ΣΟΥΡΗ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΕΥΠΑΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
|33
|Συντήρηση
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ 24 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ 35 - 39 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1235
|Κατασκευές
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΑΧΩΒΗΣ έως κάθετο: ΔΙΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1054
|Λειτουργία
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΙΓΗΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΗΟΥΣ 53 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΘΗΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1052
|Λειτουργία
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 1:00:00 μμ
|ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
|ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ - Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
|400
|Κατασκευές
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 2:00:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΝΩΣΣΟΥ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΛΑΣΗΘΙΟΥ - ΕΦΥΡΑΣ - ΣΑΜΟΥΗΛ
|399
|Κατασκευές
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΣΚΡΑ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΥΦΑ απο κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΚΑΛΩΦ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΤΖΑΒΕΛΛΑ απο κάθετο: ΝΟ 7 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 66 - 72 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 2:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΗΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΨΟΣ.
|601
|Κατασκευές
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΙΛΙΑΣ, ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|539
|Λειτουργία
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΩΠ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
|600
|Κατασκευές
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΩΠ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
|600
|Κατασκευές
|25/9/2026 8:00:00 πμ
|25/9/2026 5:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΥΜΟΥΝΤΙ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ AEGIAN - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΧΑΝΤΙΕΡΑ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ.
|1475
|Λειτουργία
|25/9/2026 8:30:00 πμ
|25/9/2026 10:30:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ν04 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ
|1228
|Κατασκευές
|25/9/2026 8:30:00 πμ
|25/9/2026 12:30:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΕΡΙΦΟΥ έως κάθετο: ΕΒΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ απο κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ έως κάθετο: ΠΩΓΩΝΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΩΓΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΣΕΦΕΡΗ έως κάθετο: ΕΒΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΛΚΙΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΛΚΙΣ 17 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΜΙΔΑ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΜΙΔΑ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΟΛΥ
|1225
|Λειτουργία
|25/9/2026 10:00:00 πμ
|25/9/2026 12:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΜΑΡΗ, ΛΕΜΟΝΑ, ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.
|602
|Κατασκευές
|25/9/2026 10:00:00 πμ
|25/9/2026 12:30:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 31 από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ
|1230
|Κατασκευές
|25/9/2026 11:00:00 πμ
|25/9/2026 2:00:00 μμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΛ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1227
|Κατασκευές
|25/9/2026 11:30:00 πμ
|25/9/2026 3:00:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΟΛΩΜΟΥ
|375
|Κατασκευές
|25/9/2026 1:00:00 μμ
|25/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΛΚΙΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΡΙΑΣΙΩΝ απο κάθετο: ΑΙΘΑΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1055
|Λειτουργία
|25/9/2026 2:00:00 μμ
|25/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΚΗΓΙΑΝΝΗ από: 01:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1053
|Λειτουργία
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