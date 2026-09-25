Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (25/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (25/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 10:03:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΝΟ64 από: 07:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ ΝΟ110Α από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ ΝΟ61, 63 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ1232Κατασκευές
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 11:00:00 πμΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΟΣ, ΤΣΙΤΟΥΡΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.598Κατασκευές
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΕΥΔΟΞΟΥ απο κάθετο: ΕΥΔΟΞΟΥ 28 έως: ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΕΥΔΟΞΟΥ έως: ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ 17 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1116Κατασκευές
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 12:00:00 μμΠΕΡΑΜΑΤΟΣΜονά/Ζυγά οδός:Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΚΙΟΥΡΙ απο κάθετο: ΒΟΛΟΥ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΒΟΛΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΛΙΟΥ απο κάθετο: Μ.ΚΙΟΥΡΙ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: Μ.ΚΙΟΥΡΙ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ + ΓΛΗΝΟΥ+ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ+ΡΕΑΣ απο κάθετο: Μ.ΚΙΟΥΡΙ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 12:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΗ, ΣΟΥΡΗ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΕΥΠΑΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ33Συντήρηση
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΖυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ 24 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ 35 - 39 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1235Κατασκευές
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΑΧΩΒΗΣ έως κάθετο: ΔΙΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1054Λειτουργία
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΙΓΗΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΗΟΥΣ 53 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΘΗΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΗΙΔΩΝ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1052Λειτουργία
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 1:00:00 μμΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ - Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ400Κατασκευές
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 2:00:00 μμΙΛΙΟΥΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΝΩΣΣΟΥ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΛΑΣΗΘΙΟΥ - ΕΦΥΡΑΣ - ΣΑΜΟΥΗΛ399Κατασκευές
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 2:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΣΚΡΑ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΥΦΑ απο κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΚΑΛΩΦ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΤΖΑΒΕΛΛΑ απο κάθετο: ΝΟ 7 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 2:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΖυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 66 - 72 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 2:00:00 μμΚΗΦΙΣΙΑΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΗΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΨΟΣ.601Κατασκευές
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΙΛΙΑΣ, ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ539Λειτουργία
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΩΠ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.600Κατασκευές
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΩΠ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.600Κατασκευές
25/9/2026 8:00:00 πμ25/9/2026 5:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΥΜΟΥΝΤΙ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ AEGIAN - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΧΑΝΤΙΕΡΑ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ.1475Λειτουργία
25/9/2026 8:30:00 πμ25/9/2026 10:30:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ν04 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ1228Κατασκευές
25/9/2026 8:30:00 πμ25/9/2026 12:30:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΕΡΙΦΟΥ έως κάθετο: ΕΒΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ απο κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ έως κάθετο: ΠΩΓΩΝΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΩΓΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΣΕΦΕΡΗ έως κάθετο: ΕΒΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΛΚΙΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΛΚΙΣ 17 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΜΙΔΑ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΜΙΔΑ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΟΛΥ1225Λειτουργία
25/9/2026 10:00:00 πμ25/9/2026 12:00:00 μμΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΜΑΡΗ, ΛΕΜΟΝΑ, ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.602Κατασκευές
25/9/2026 10:00:00 πμ25/9/2026 12:30:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 31 από: 09:00 πμ έως: 01:30 μμ1230Κατασκευές
25/9/2026 11:00:00 πμ25/9/2026 2:00:00 μμΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΙΑΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΛ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ1227Κατασκευές
25/9/2026 11:30:00 πμ25/9/2026 3:00:00 μμΙΛΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΟΛΩΜΟΥ375Κατασκευές
25/9/2026 1:00:00 μμ25/9/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΛΚΙΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΡΙΑΣΙΩΝ απο κάθετο: ΑΙΘΑΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ1055Λειτουργία
25/9/2026 2:00:00 μμ25/9/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΚΗΓΙΑΝΝΗ από: 01:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ1053Λειτουργία
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