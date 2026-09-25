Nations League: Ισραηλινός επιθετικός σκόραρε, πανηγύρισε με όπλο το σημαιάκι και αποβλήθηκε
O Αμπού Φάρχι άρπαξε το σημαιάκι του κόρνερ και το χρησιμοποίησε συμβολικά σαν όπλο, κάνοντας με τα χέρια του κίνηση που παρέπεμπε σε πυροβολισμό
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- Ο Σαγέντ Αμπού Φαρκί ισοφάρισε για το Ισραήλ στο Nations League απέναντι στην Αυστρία με κεφαλιά στο 55ο λεπτό.
- Ο Αμπού Φαρκί αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα λόγω προκλητικού πανηγυρισμού που μιμήθηκε πυροβολισμό.
- Η αποβολή άφησε το Ισραήλ με παίκτη λιγότερο για περισσότερο από μισή ώρα, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε η Αυστρία.
- Η Αυστρία πήρε τη νίκη με γκολ στο 90ό λεπτό και στις καθυστερήσεις, επικρατώντας 3-1.
Ο Σαγέντ Αμπού Φαρκί σκόραρε για το Ισραήλ απέναντι στην Αυστρία στο Nations League, όμως η χαρά του για το γκολ κράτησε μόλις λίγα λεπτά. Ο επιθετικός αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα εξαιτίας του πανηγυρισμού του, ο οποίος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διχασμό στα social media.
Ο 20χρονος επιθετικός ισοφάρισε στο 55ο λεπτό, όταν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, απαντώντας στο γκολ που είχε πετύχει ο Ρομάνο Σμιντ στο πρώτο ημίχρονο.
Αμέσως μετά το γκολ, ο Αμπού Φάρχι έτρεξε προς το σημαιάκι του κόρνερ. Το άρπαξε και το χρησιμοποίησε συμβολικά σαν όπλο, κάνοντας με τα χέρια του κίνηση που παρέπεμπε σε πυροβολισμό.
Η αντίδραση του διαιτητή ήταν άμεση. Ο Γκεόργκι Καμπάκοφ είχε ήδη δείξει κίτρινη κάρτα στον Ισραηλινό τέσσερα λεπτά νωρίτερα και του έδειξε δεύτερη κίτρινη για τον πανηγυρισμό, αποβάλλοντάς τον από την αναμέτρηση.
Ο Αμπού Φάρχι φάνηκε να δυσκολεύεται να κατανοήσει την απόφαση, όμως οι κανονισμοί της UEFA προβλέπουν τιμωρία για πανηγυρισμούς που θεωρούνται προκλητικοί ή παραπέμπουν σε βίαιες πράξεις.
Το Ισραήλ υποχρεώθηκε να αγωνιστεί για περισσότερο από μισή ώρα με αριθμητικό μειονέκτημα, με την Αυστρία να πιέζει για το νικητήριο γκολ.
Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε στο 90ό λεπτό, όταν ο Φίλιπ Μβένε έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Αυστρία, ενώ στις καθυστερήσεις, ο Σάσα Καλάιτζιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-1 σφραγίζοντας τη νίκη της Αυστρίας.