Nations League: Ισραηλινός επιθετικός σκόραρε, πανηγύρισε με όπλο το σημαιάκι και αποβλήθηκε

O Αμπού Φάρχι άρπαξε το σημαιάκι του κόρνερ και το χρησιμοποίησε συμβολικά σαν όπλο, κάνοντας με τα χέρια του κίνηση που παρέπεμπε σε πυροβολισμό

Μίλτος Τσεκούρας

Nations League: Ισραηλινός επιθετικός σκόραρε, πανηγύρισε με όπλο το σημαιάκι και αποβλήθηκε
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Σαγέντ Αμπού Φαρκί ισοφάρισε για το Ισραήλ στο Nations League απέναντι στην Αυστρία με κεφαλιά στο 55ο λεπτό.
  • Ο Αμπού Φαρκί αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα λόγω προκλητικού πανηγυρισμού που μιμήθηκε πυροβολισμό.
  • Η αποβολή άφησε το Ισραήλ με παίκτη λιγότερο για περισσότερο από μισή ώρα, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε η Αυστρία.
  • Η Αυστρία πήρε τη νίκη με γκολ στο 90ό λεπτό και στις καθυστερήσεις, επικρατώντας 3-1.
Snapshot powered by AI

Ο Σαγέντ Αμπού Φαρκί σκόραρε για το Ισραήλ απέναντι στην Αυστρία στο Nations League, όμως η χαρά του για το γκολ κράτησε μόλις λίγα λεπτά. Ο επιθετικός αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα εξαιτίας του πανηγυρισμού του, ο οποίος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διχασμό στα social media.

Ο 20χρονος επιθετικός ισοφάρισε στο 55ο λεπτό, όταν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, απαντώντας στο γκολ που είχε πετύχει ο Ρομάνο Σμιντ στο πρώτο ημίχρονο.

Αμέσως μετά το γκολ, ο Αμπού Φάρχι έτρεξε προς το σημαιάκι του κόρνερ. Το άρπαξε και το χρησιμοποίησε συμβολικά σαν όπλο, κάνοντας με τα χέρια του κίνηση που παρέπεμπε σε πυροβολισμό.

Η αντίδραση του διαιτητή ήταν άμεση. Ο Γκεόργκι Καμπάκοφ είχε ήδη δείξει κίτρινη κάρτα στον Ισραηλινό τέσσερα λεπτά νωρίτερα και του έδειξε δεύτερη κίτρινη για τον πανηγυρισμό, αποβάλλοντάς τον από την αναμέτρηση.

Ο Αμπού Φάρχι φάνηκε να δυσκολεύεται να κατανοήσει την απόφαση, όμως οι κανονισμοί της UEFA προβλέπουν τιμωρία για πανηγυρισμούς που θεωρούνται προκλητικοί ή παραπέμπουν σε βίαιες πράξεις.

Το Ισραήλ υποχρεώθηκε να αγωνιστεί για περισσότερο από μισή ώρα με αριθμητικό μειονέκτημα, με την Αυστρία να πιέζει για το νικητήριο γκολ.

Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε στο 90ό λεπτό, όταν ο Φίλιπ Μβένε έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Αυστρία, ενώ στις καθυστερήσεις, ο Σάσα Καλάιτζιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-1 σφραγίζοντας τη νίκη της Αυστρίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Έμφαση στην παραγωγή και την καθημερινότητα, βλέποντας την ανοδική δημοσκοπική τάση

07:12ΕΡΓΑΣΙΑ

Ψηφιακή Κάρτα: Επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους - Ποιοι εντάσσονται στον έλεγχο ωραρίου

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass και Evros Pass 2026: Πώς θα κάνετε την αίτηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

07:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: Ισραηλινός επιθετικός σκόραρε, πανηγύρισε με όπλο το σημαιάκι και αποβλήθηκε

06:50LIFESTYLE

Το X «πήρε φωτιά» με τις σειρές και τα σόου – Από το «Ριφιφί» στο «GNTM»

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου

06:42ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Οι αιώνιοι τις πιο… σαρωτικές νίκες – Και τώρα Super Cup

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (25/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ χλεύασε ξανά τον Μπάιντεν μπροστά στο Σι Τζινπίνγκ: Αυτός ήταν μηχάνημα υπογραφών autopen

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Από σήμερα το πρώτο κύμα πληρωμών σε 2,6 εκατ. συνταξιούχους

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Νέα μεταβολή του καιρού από σήμερα – Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:26ΕΡΓΑΣΙΑ

58η Ημέρα Καριέρας: Πάνω από 120 επιχειρήσεις προσφέρουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

05:02WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

04:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΗΕ: Κυπριακό, Ουκρανία και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη – Γκουτέρες

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

03:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Με ισχυρή παρουσία της τεχνολογικής και επιχειρηματικής ελίτ το δείπνο Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν στον Fox News: Στις ΗΠΑ η απόφαση για το αν θα τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

02:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα και «απειλές πολέμου» – «Ανοιχτή πληγή» το Κυπριακό – Γάζα, Ουκρανία και Τεχνητή Νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

20:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και ψυχρή μεταβολή - Πώς θα ξεκινήσει ο Οκτώβριος

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Νέα μεταβολή του καιρού από σήμερα – Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έριξε για πρώτη φορά βολή το οπλικό σύστημα PULS του ολλανδικού στρατού

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

22:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (27/9)

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

18:00LIFESTYLE

Ο Κρίστιαν Μπέιλ έχτισε χωριό ανάδοχης φροντίδας για να μην χωρίζονται τα αδέλφια που μένουν μόνα

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σερβία - Ελλάδα 1-2: Έβαψε... Γαλανόλευκο το Βελιγράδι με τεράστια και πέρα για πέρα δίκαιη ανατροπή

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Συνελήφθη η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον σε διαδήλωση κοντά στον ΟΗΕ

02:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ: Σαφές μήνυμα στην Τουρκία για ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα και «απειλές πολέμου» – «Ανοιχτή πληγή» το Κυπριακό – Γάζα, Ουκρανία και Τεχνητή Νοημοσύνη

06:50LIFESTYLE

Το X «πήρε φωτιά» με τις σειρές και τα σόου – Από το «Ριφιφί» στο «GNTM»

06:42ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Οι αιώνιοι τις πιο… σαρωτικές νίκες – Και τώρα Super Cup

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθεί ο Ριζάι» - «Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης για τις διαδικτυακές απάτες»

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ χλεύασε ξανά τον Μπάιντεν μπροστά στο Σι Τζινπίνγκ: Αυτός ήταν μηχάνημα υπογραφών autopen

03:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Με ισχυρή παρουσία της τεχνολογικής και επιχειρηματικής ελίτ το δείπνο Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ