Nations League: Ισραηλινός επιθετικός σκόραρε, πανηγύρισε με όπλο το σημαιάκι και αποβλήθηκε

Snapshot Ο Σαγέντ Αμπού Φαρκί ισοφάρισε για το Ισραήλ στο Nations League απέναντι στην Αυστρία με κεφαλιά στο 55ο λεπτό.

Ο Αμπού Φαρκί αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα λόγω προκλητικού πανηγυρισμού που μιμήθηκε πυροβολισμό.

Η αποβολή άφησε το Ισραήλ με παίκτη λιγότερο για περισσότερο από μισή ώρα, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε η Αυστρία.

Η Αυστρία πήρε τη νίκη με γκολ στο 90ό λεπτό και στις καθυστερήσεις, επικρατώντας 3-1. Snapshot powered by AI

Ο Σαγέντ Αμπού Φαρκί σκόραρε για το Ισραήλ απέναντι στην Αυστρία στο Nations League, όμως η χαρά του για το γκολ κράτησε μόλις λίγα λεπτά. Ο επιθετικός αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα εξαιτίας του πανηγυρισμού του, ο οποίος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διχασμό στα social media.

Ο 20χρονος επιθετικός ισοφάρισε στο 55ο λεπτό, όταν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, απαντώντας στο γκολ που είχε πετύχει ο Ρομάνο Σμιντ στο πρώτο ημίχρονο.

Αμέσως μετά το γκολ, ο Αμπού Φάρχι έτρεξε προς το σημαιάκι του κόρνερ. Το άρπαξε και το χρησιμοποίησε συμβολικά σαν όπλο, κάνοντας με τα χέρια του κίνηση που παρέπεμπε σε πυροβολισμό.

Η αντίδραση του διαιτητή ήταν άμεση. Ο Γκεόργκι Καμπάκοφ είχε ήδη δείξει κίτρινη κάρτα στον Ισραηλινό τέσσερα λεπτά νωρίτερα και του έδειξε δεύτερη κίτρινη για τον πανηγυρισμό, αποβάλλοντάς τον από την αναμέτρηση.

Ο Αμπού Φάρχι φάνηκε να δυσκολεύεται να κατανοήσει την απόφαση, όμως οι κανονισμοί της UEFA προβλέπουν τιμωρία για πανηγυρισμούς που θεωρούνται προκλητικοί ή παραπέμπουν σε βίαιες πράξεις.

Un joueur israélien célèbre un but en simulant qu'il utilise une arme et se fait expulser par l'arbitre. #Liguedesnations #Israel #LDN https://t.co/wX7SafNxlt — Un De Plus (@8_avec) September 24, 2026

Το Ισραήλ υποχρεώθηκε να αγωνιστεί για περισσότερο από μισή ώρα με αριθμητικό μειονέκτημα, με την Αυστρία να πιέζει για το νικητήριο γκολ.

Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε στο 90ό λεπτό, όταν ο Φίλιπ Μβένε έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Αυστρία, ενώ στις καθυστερήσεις, ο Σάσα Καλάιτζιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-1 σφραγίζοντας τη νίκη της Αυστρίας.

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