Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Εστία έντασης» το casus belli – Μηνύματα για Τουρκία, Κύπρο και Γάζα

Ανοίγοντας την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι «μεγάλη τιμή» να απευθύνεται για όγδοη φορά στο σώμα ως πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται να αναλάβει τον Οκτώβριο την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στον ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, παρουσιάζοντας τη χώρα ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από συνεχείς γεωπολιτικές εντάσεις.

Τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας και όχι ως παράγοντας έντασης, με έμφαση στη σταθερότητα, την ασφάλεια και τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Υπέρ της λύσης των δύο κρατών στην Παλαιστίνη

Στο αρχικό σκέλος της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών στην Παλαιστίνη. «Στο μέλλον οι Παλαιστίνιοι πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γάζας», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η προοπτική πρέπει να είναι η συνύπαρξη Ισραήλ και Παλαιστίνης με όρους ασφάλειας και σταθερότητας.

Μήνυμα για τη Συρία και τους Ελληνορθόδοξους

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στις εξελίξεις στη Συρία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει την προοπτική μιας σταθερής χώρας, στην οποία δεν θα υπάρχει βία σε βάρος των Ελληνορθόδοξων χριστιανών.

Η προστασία των θρησκευτικών κοινοτήτων και η αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή αποτελούν, όπως ανέφερε, βασικές προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα στη Συρία.

Ελληνοτουρκικά: «Κάνουμε το παν για τη διατήρηση της ηρεμίας»

Περνώντας στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη συνέχιση του διαλόγου και τη διατήρηση ήρεμου κλίματος με την Άγκυρα.

«Κάνουμε το παν για τη διατήρηση της ηρεμίας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η συνεννόηση μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να βασίζεται στις αρχές της καλής γειτονίας.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε παράλληλα ότι για την Ελλάδα η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.

Τόνισε ότι η επίλυσή της μπορεί να γίνει μόνο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ αναφορά έκανε και στο τουρκικό casus belli, το οποίο χαρακτήρισε «εστία έντασης», σημειώνοντας ότι μια απειλή πολέμου δεν μπορεί να συμβαδίζει με την καλή γειτονία και έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.

Κυπριακό: «Κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου»

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία είχε το Κυπριακό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπενθυμίζει ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατοχή τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την κατάσταση «κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της επανένωσης της Κύπρου στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξη της Αθήνας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού.

Ουκρανία: Σταθερή στήριξη στο Κίεβο

Στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Κιέβου από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής.

Έδωσε έμφαση στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών και του Διεθνούς Δικαίου, συνδέοντας την Ουκρανία με τη συνολικότερη ανάγκη προστασίας των κανόνων πάνω στους οποίους στηρίζεται η διεθνής ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης